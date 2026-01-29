Si è svolto un incontro che ha visto riuniti tutti i presidenti uscenti e i presidenti neoeletti degli Ordini dei dottori commercialisti e degli esperti contabili della Sicilia. Sono 14 quelli presenti nell’isola. L’appuntamento ha rappresentato un momento di riflessione e confronto in vista del percorso che condurrà alle prossime elezioni del Consiglio nazionale.

Al termine della conferenza, tutti i presidenti uscenti e i neoeletti – ad eccezione di Catania e Siracusa – hanno espresso una valutazione positiva, condividendo la volontà di proseguire il percorso avviato negli ultimi anni sotto la guida del presidente Elbano de Nuccio.





Il coordinatore della conferenza, Maurizio Attinelli, ha dichiarato: “È stato un incontro caratterizzato da grande spirito di collaborazione e coerenza programmatica. Abbiamo trovato piena convergenza sulle linee guida che puntano alla continuità del progetto e alla ricerca costante di un dialogo costruttivo, con l’obiettivo di accompagnare la riforma del nostro ordinamento verso una visione più moderna e adatta alle sfide delle nuove generazioni”. Durante i lavori è stato ribadito come il nuovo ordinamento dovrà sapersi confrontare con le esigenze attuali della professione, garantendo al contempo solide prospettive per il futuro dei giovani professionisti. Il tutto si svolgerà nel pieno rispetto delle delibere dei consigli territoriali neoeletti, chiamati a esprimersi attraverso il voto. In questo clima di collaborazione, i presidenti hanno confermato la loro fiducia nei consiglieri nazionali uscenti Aldo Campo e Fabrizio Escheri, auspicando che possano proseguire il lavoro intrapreso negli ultimi anni all’interno della lista a sostegno della presidenza di Elbano de Nuccio.

Attinelli ha concluso sottolineando che “l’unità di intenti emersa in occasione di questo incontro è la dimostrazione che il nostro impegno comune può garantire una crescita solida e un futuro all’altezza della nostra professione”.

Luogo: Palermo

