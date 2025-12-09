Primo istituto comprensivo “Edmondo De Amicis” di Floridia, è in programma domani, mercoledì 10 dicembre alle 10, nel cortile interno del plesso “Alessandro Volta”, la cerimonia di apposizione della targa in ricordo di Nando Amato.

Maestro di scuola elementare, formatore di matematica all’allora Irrsae Sicilia e attivo sindacalista, Nando Amato è scomparso, a 50 anni, il 6 giugno 1998, lasciando un ricordo indelebile a Floridia e nell’intera provincia. Apprezzato educatore con la passione per il mare, il maestro Nando Amato, ogni anno, viene ricordato anche tramite un concorso, intitolato, non a caso, “Amore per il mare”, rivolto agli studenti.

Domani quest’ulteriore testimonianza di stima da parte della comunità scolastica del I istituto comprensivo “De Amicis” di Floridia. “Siamo orgogliosi – dichiara il dirigente scolastico Giorgio Agnellino – di ricordare con questa targa il maestro Nando Amato che, con le sue straordinarie doti umane e professionali, ha lasciato tracce preziose e profonde nella nostra comunità”.





Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.