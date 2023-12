CATANIA – Continuano gli appuntamenti di Zampognarea, il festival dedicato alle zampogne e alle cornamuse, che si svolge a Catania fino al 26 dicembre 2023 con molteplici appuntamen ti musicali, incontri, workshop e laboratori sugli strumenti musicali della tradizione per grandi e piccini.

Giunto alla diciannovesima edizione il festival, ideato dalle associazioni AreaSud e Darshan e con la direzione artistica di Maurizio Cuzzocrea, è ormai un punto di riferimento per la ricerca delle tradizioni della musica natalizia, alla riscoperta di quelle più nascoste, e delle sperimentazioni frutto dell’unione con altre sonorità dell’Italia e del mondo.

Il prossimo appuntamento è per venerdì 8 dicembre (con replica dello spettacolo giorno 9 e giorno 10, alle ore 11:00 e alle ore 12:00 con un doppio spettacolo) con “Natus est” la novena itinerante per voci e strumenti, a cura di IsolaPuntae Frottole Vocal Ensemble, presso la Chiesa San Nicolò l’Arena (Piazza Dante). Natus est nasce dalla rilettura della tradizione musicale legata al Natale, nel repertorio orale siciliano e dell’Italia Meridionale, partendo dai canti narrativi della Novena natalizia e da quelli paraliturgici. Voci, zampogne, tamburi, chitarre e fisarmonica saranno i protagonisti di questo viaggio nello spazio e nel tempo (ingresso 5 euro).

A seguire, sabato 9 dicembre, (Tinni Tinni Arts Club, Via Scuto 9 alle ore 21:00) è in programma uno spettacolo di Opera dei Pupi “Orlando a lu campu d’Agricane” con musica dal vivo, a cura della Compagnia teatrale “Thalia” e di “CORDEinARIA” (ingresso 5 euro); domenica 10 dicembre (Tinni Tinni Arts Club, alle ore 19:00) sarà l’attrice Preziosa Salatino ad accompagnare i presenti con il suo “Juke box delle parole” – Poesie e racconti su temi scelti dal pubblico. Si tratta di una performance interattiva in cui gli spettatori presenti avranno la possibilità di scegliere, come si faceva con i brani musicali di un juke-box, fra diversi argomenti. Ad ogni argomento è associata una poesia o un racconto, che viene recitato al pubblico in un clima di intimità ed empatia: la drammaturgia quindi non è fissata, poiché saranno gli spettatori a stabilire il ritmo e la scaletta della serata.

Ricordiamo che fino a giorno 26 dicembre 2023, presso il Tinni Tinni Arts Club, si svolgeranno incontri, workshop e laboratori sugli strumenti musicali.

Per info e prenotazioni 331/4861931 o areasudretefestival@gmail. com

Zampognarea è organizzato dalle associazioni Areasud e Darshan e fa parte di Italiafestival, la principale associazione italiana di spettacolo dal vivo e multidisciplinare. È realizzato anche grazie al patrocinio e contributo della Regione Siciliana, Assessorato del Turismo Sport e Spettacolo e al sostegno di una ricca rete associativa.

Luogo: Catania

