Il soprano internazionale Luciana Di Bella torna nella sua isola con un nuovo progetto nato dal sodalizio artistico con il pianista e compositore Massimiliano Pace.

Dopo aver ricevuto a Westminster, nel palazzo del Parlamento Inglese, il prestigioso riconoscimento “Bond Street Awards” per i ragguardevoli traguardi raggiunti nei loro rispettivi cammini artistici, il soprano di fama internazionale Luciana Di Bella e il talentuoso pianista e compositore Massimiliano Pace tornano in Italia per dare vita a una serie di interessanti progetti.

Si comincia sabato 4 gennaio, alle ore 21 al Teatro Cielo d’Alcamo ad Alcamo (Tp) con “Concerto Italiano”: live che nasce dall’ alchemico incontro tra il fascino intramontabile della musica classica e intramontabili pagine della scena cantautorale, reinventate per l’occasione con grazia e potenza.

Luciana Di Bella con il suo timbro vocale singolare, luminoso e vellutato, donerà all’ascoltatore un suggestivo viaggio abbracciando e omaggiando la dolce malinconia di Renato Zero, la spiritualità di Franco Battiato, la passione ardente di Gino Paoli, il grintoso romanticismo di Riccardo Cocciante, la poesia sospesa di Ivano Fossati, l’anima urbana di Lucio Dalla e l’inconfondibile universo sonoro griffato Ennio Morricone.

“Quella che proponiamo – dice Luciana Di Bella- non è solo una reinterpretazione della canzone italiana, ma un omaggio al suo spirito eterno. È un invito a riscoprire il valore della tradizione poetico musicale italiana attraverso una prospettiva nuova e affascinante, che unisce il gusto classico lirico con la profondità delle emozioni umane”.

Sul palco insieme al soprano Di Bella e al pianista Pace ci sarà anche il trio d’archi formato da Laura Sabella (violino), Enzo Caruso (viola), Giovanna Piacentino (cello). Il live è ad ingresso libero.





Luogo: Teatro Cielo D’Alcamo, Via Ten. Francesco Paolo Lucchese, 11, ALCAMO, TRAPANI, SICILIA

