A Palermo è aperto da qualche giorno al pubblico un nuovo spazio digitale dedicato alla promozione dell’artigianato locale e delle botteghe storiche. Fino al 31 dicembre, all’interno del Centro di Informazioni Turistiche Bellini, in via Maqueda 191, è visitabile il “Visitor Center Palermo – Città delle Botteghe”, un progetto di Confartigianato Imprese Sicilia realizzato con il sostegno dell’Assessorato al Turismo e allo Sport del Comune di Palermo.

Il Visitor Center propone ai visitatori un’esperienza immersiva e innovativa: grazie a un visore di realtà virtuale di ultima generazione, utilizzabile gratuitamente, è possibile esplorare a 360 gradi alcune delle più rappresentative botteghe artigiane palermitane. Dai maestri della ceramica agli artigiani del vestiario, fino alle storiche pasticcerie, il percorso digitale consente di entrare virtualmente nei luoghi del saper fare artigiano e di viverli come se si fosse realmente presenti.





L’iniziativa nasce con l’obiettivo di valorizzare l’artigianato palermitano e aumentare la visibilità delle botteghe storiche della città, raccontandone identità, tradizioni e competenze attraverso un nuovo spazio digitale pensato per cittadini, turisti e appassionati. Il progetto unisce innovazione tecnologica e tradizione, rafforzando il legame tra artigianato e promozione turistica.

«Grazie a Confartigianato Sicilia – afferma Claudio Terruso, presidente di Confartigianato Palermo e vicario di Confartigianato Sicilia – anche il capoluogo siciliano potrà far conoscere le proprie botteghe artigiane in una maniera nuova, dimostrando come gli artigiani siano al passo con i tempi. La realtà virtuale e l’intelligenza artificiale sono strumenti che si integrano perfettamente con la tradizione del lavoro manuale tipico dell’artigianato. Siamo certi che questa iniziativa sarà molto apprezzata».





Per l’assessore allo Sport e al Turismo del Comune di Palermo, Alessandro Anello, «il progetto “Visitor Center Palermo – Città delle Botteghe” di Confartigianato è meritevole di sostegno perché innovativo e capace di contribuire al rilancio della città sul fronte del turismo».

Il “Visitor Center Palermo – Città delle Botteghe” sarà aperto al pubblico nei seguenti giorni e orari: il 19 dicembre dalle 15 alle 19; il 20 dicembre dalle 15 alle 17, il 21 dicembre dalle 10 alle 12; il 22 dicembre dalle 10 alle 14, il 23 dicembre dalle 13 alle 17; il 24 dicembre dalle 10 alle 14; il 27 dicembre dalle 15 alle 17, il 28 dicembre dalle 10 alle 12; il 29 e 30 dicembre dalle 15 alle 19; il 31 dicembre dalle 10 alle 14.

