“Sere d’estate” è il nuovo singolo di Lacrima, un brano indie-pop che racconta un amore estivo tipico della Gen Z, osservato da entrambe le prospettive: due ragazzi che tentano di lasciarsi alle spalle ciò che hanno vissuto, finendo però per inseguire la stessa nostalgia. Nato in un’estate qualunque, quel legame fatto di momenti semplici e spontanei, di silenzi condivisi e leggerezza, diventa impossibile da dimenticare.

Anche quando l’inverno prova a coprirne le tracce, i ricordi riaffiorano con naturalezza, riportando alla luce gesti quotidiani, confidenze sussurrate, il bisogno di non restare soli e persino il profumo di una carbonara cucinata insieme. Entrambi cercano, a tratti, di prendere le distanze, ma il ricordo resta. In particolare, il protagonista la rivive con una dolce malinconia: per lui LEI è “le sere d’estate”, quella leggerezza che l’inverno gli ha tolto e che solo il pensiero di lei riesce ancora a restituirgli.





“Sere d’estate” (Etichetta: M&M – D&G Music | Distribuzione: ADA Music Italy) è la storia di un legame breve ma così intenso da attraversare le stagioni e trasformarsi in qualcosa che non si può dimenticare.

Lacrima, nome d’arte di Stefano D’Anna, è un giovane artista palermitano. Fin da bambino si avvicina alla musica, in particolare al canto, affascinato dagli strumenti a corda e dalla sua inseparabile chitarra di seconda mano, sempre un po’ scordata, che lo ha accompagnato — e continua ad accompagnarlo — in ogni esperimento canoro.





Crescendo, comprende come la musica rappresenti per lui un mezzo per valorizzare gli aspetti migliori della sua terra, anziché “perdersi” in essa come accade a molti suoi coetanei. Da qui nasce l’esigenza di esprimere emozioni e sentimenti attraverso un linguaggio personale e autentico. Supportato da Massimo Guidi, suo attuale manager, prende forma il progetto Lacrima: un percorso artistico che, insieme a un team autorale dedicato, fonde le sonorità del pop R&B e dell’indie con influenze late pop 2000, dando voce a un immaginario fortemente emotivo.

«D’altronde, a chi non è mai caduta una lacrima?»

