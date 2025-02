A TRAPANI la vice-decana della celi: kirsten thieele





Si svolgerà a Trapani, presso la Chiesa Valdese di via Orlandini, la conferenza pubblica dal titolo “Lutero, alle origini della consapevolezza”.

L’iniziativa, in programma per venerdì 21 febbraio alle ore 18,00 intende esplorare il pensiero del monaco agostiniano che diede vita alla Riforma protestante nella prospettiva e nelle ricadute che questo pensiero ha avuto nella storia e nella nostra contemporaneità.

Kirsten Thiele, che relazionerà sul tema, è Pastora e teologa luterana: attualmente si occupa della Comunità Luterana di Napoli e ricopre la carica di Vice decana della Chiesa Evangelica Luterana in Italia.

Tra gli aspetti fondamentali della Riforma è l’idea dello Stato laico, governato da autorità politiche anziché religiose con lo scopo di favorire lo sviluppo di società più inclusive, capaci di accogliere anche persone di fede diversa o non credenti, un principio evidente oggi nelle democrazie del Nord Europa. Con oltre 500 anni di esperienza nel vivere la libertà in modo responsabile, i Paesi luterani hanno maturato una cultura politica e sociale basata sulla partecipazione, sulla trasparenza e sulla tutela dei diritti individuali. Non è un caso che siano tra le realtà più avanzate dal punto di vista civile e culturale.

“La presenza di una donna pastore – conclude Georgia E. Betz, responsabile delle attività culturali della locale Chiesa Valdese – di una teologa e di una luterana impegnata è l’occasione per un confronto aperto non soltanto sul tema della fede, ma di quanto siano oggi rilevanti le chiese nel dibattito pubblico, nelle scelte che le società compiono dinanzi a temi cruciali come: guerra, economia, pace, diritti sociali e civili. E questa riflessione – sottolinea Betz – è tanto più rilevante anche in relazione alle nostre realtà locali dove ancora si fa fatica a maturare un pensiero critico aperto e coraggioso: capace cioè di porsi domande anziché accontentarsi solamente di facili risposte”.

Luogo: Chiesa Valdese di Trapani, Via Orlandini, 38, TRAPANI, TRAPANI, SICILIA

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.