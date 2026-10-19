Il Segretario Territoriale di Confintesa Palermo e Sicilia, Dr. Domenico Amato, sollecita l’intervento delle istituzioni sulle criticità di via Cruillas.

Una strada occupata da scavi, recinzioni e mezzi di cantiere, una viabilità fortemente compromessa e crescenti preoccupazioni per il passaggio dei mezzi di soccorso. È la situazione descritta da Confintesa Palermo e Sicilia nella segnalazione urgente e nell’esposto del 16 ottobre, indirizzati al Sub Commissario Straordinario per la Depurazione, al Sindaco, all’Assessore ai Lavori Pubblici e al Prefetto di Palermo.

Al centro della denuncia, i ritardi e l’incompiutezza dei lavori per la nuova rete fognaria lungo via Cruillas, arteria fondamentale per la mobilità del quartiere. Secondo quanto segnalato dall’organizzazione sindacale, la presenza prolungata del cantiere e la riduzione della carreggiata determinano pesanti disagi per i residenti e criticità che richiedono verifiche e interventi urgenti.



«Cruillas, un quartiere ostaggio della politica: è questa l’immagine che restituiscono le attese dei cittadini e le risposte che continuano a mancare. Un’opera necessaria non può tradursi in una condizione di disagio senza una scadenza credibile. Le istituzioni devono assumersi la responsabilità di dare tempi chiari, garantire la sicurezza e verificare che gli impegni siano rispettati», dichiara il Dr. Domenico Amato, Segretario Territoriale di Confintesa Palermo e Sicilia.

La preoccupazione principale riguarda la possibilità di assicurare un transito tempestivo e agevole ad ambulanze, Vigili del Fuoco e Forze dell’Ordine. Nell’esposto, Confintesa segnala che le condizioni della carreggiata residua possono ostacolare il passaggio dei mezzi di emergenza e chiede alla Prefettura una verifica sulla sicurezza della viabilità e sulle criticità di ordine pubblico rappresentate.



«La sicurezza dei residenti non può restare in attesa della conclusione del cantiere. Chiediamo che venga verificata immediatamente l’accessibilità dei mezzi di soccorso e che siano adottate tutte le misure necessarie a garantirla. In un’emergenza, ogni minuto conta», prosegue Amato.

L’organizzazione sindacale denuncia, inoltre, un andamento discontinuo delle lavorazioni e il mancato riscontro, nei fatti, delle rassicurazioni e dei cronoprogrammi richiamati nella segnalazione. Una situazione che, secondo Confintesa, alimenta esasperazione e sfiducia tra i cittadini.

Le richieste rivolte alle autorità competenti sono precise: ripristinare adeguate condizioni di transitabilità e sicurezza lungo via Cruillas; comunicare formalmente un cronoprogramma certo per il completamento delle opere e lo sgombero del cantiere; adottare misure straordinarie per accelerare i lavori e ridurre i disagi.

«Ai cittadini servono date, responsabilità chiare e risultati verificabili. Chiediamo un calendario dei lavori trasparente e un impegno concreto per restituire al quartiere una strada sicura e pienamente percorribile. Confintesa continuerà a rappresentare queste istanze e, in assenza di risposte tempestive, valuterà le ulteriori iniziative nelle sedi competenti», conclude Amato.

Luogo: Segreteria Territoriale Confintesa Palermo e Sicilia, Via, giovan Battista Vaccarini, 1, PALERMO, PALERMO, SICILIA

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