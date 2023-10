Nella suggestiva cornice della sala Mattarella dell’Ars, si è tenuto un importante congresso culinario promosso dall’Associazione “Disciples d’Auguste Escoffier”. L’evento è stato reso ancor più speciale grazie all’entusiastico sostegno dell’onorevole Vincenzo Figuccia, Deputato Questore.

Il congresso ha visto la celebrazione di 37 nuovi ambasciatori, scelti per rappresentare l’inestimabile eredità culinaria ed umanista lasciata da Auguste d’Escoffier. Questi ambasciatori provengono da ogni angolo d’Italia e da diverse parti del mondo, un vero tributo all’ampio impatto globale di Escoffier.

L’atmosfera dell’evento è stata caratterizzata da un forte senso di amicizia, il che ha reso l’occasione non solo un momento di condivisione culinaria ma anche un’opportunità per rafforzare legami tra professionisti del settore. La presenza di ospiti illustri ha dato un tocco di prestigio al congresso, con la partecipazione di Michel Escoffier, pronipote del celebre chef e presidente onorario dell’Associazione, Pierre Alain Favre, vice presidente Internazionale responsabile della zona Europa, e Giovanni Lorenzo Montemaggiore, Presidente dei Discepoli Escoffier Italia- Regione Sicilia.

La Sicilia è stata elogiata per le sue diversità culturali e gastronomiche, per i suoi prelibati prodotti e per il suo caloroso senso di ospitalità.

Pierre Alain Favre ha riconosciuto il ruolo chiave svolto dalla delegazione siciliana guidata da Giovanni Lorenzo Montemaggiore nell’organizzazione di questo evento di grande successo. Ha inoltre espresso la sua gratitudine alle autorità e ai partner che hanno sostenuto l’iniziativa.

L’onorevole Vincenzo Figuccia, Deputato Questore dell’Ars, ha concluso l’evento con parole toccanti. Ha sottolineato l’importanza di preservare la salute e il benessere dei siciliani partendo dalla tavola. Ha dichiarato che, in qualità di uomo delle Istituzioni, ha sostenuto attivamente misure volte a conservare la tradizionale cucina mediterranea siciliana. Queste misure includono la promozione della formazione, della ricerca e della tutela dei prodotti tipici siciliani, un impegno significativo per preservare la ricca eredità culinaria della Regione.

