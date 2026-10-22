“L’approvazione della manovra di bilancio all’Ars consente alcuni miglioramenti che chiedevamo da tempo in nome e nell’interesse del personale in servizio nei Consorzi di bonifica. Molto resta da fare, ma intanto riteniamo significativo che abbia trovato spazio, nero su bianco, nel testo della norma il principio di non discriminazione tra lavoratori a tempo indeterminato e quelli a tempo determinato nel calcolo degli scatti di anzianità. Questa è una battaglia vinta da Fai-Flai-Filbi dopo un lungo confronto con le istituzioni politiche regionali”.

I segretari generali di Fai-Flai-Filbi Sicilia Adolfo Scotti, Tonino Russo ed Enzo Savarino commentano così le misure sui Consorzi di Bonifica contenute nella manovra votata definitivamente oggi dall’Assemblea regionale. Gli esponenti sindacali aggiungono: “Sono stati fatti alcuni passi avanti, ma resta la necessità di una riforma che metta gli enti in condizione di funzionare senza la palla al piede di esposizioni debitorie e decreti ingiuntivi a causa dei quali, fra l’altro, continua a essere negato il diritto alla regolarità di pagamento delle retribuzioni. Ad Agrigento, ad esempio, aspettano ancora di ricevere gli stipendi di agosto!”

“Già dalle prossime ore – concludono Scotti, Russo e Savarino – torneremo a rivendicare una riorganizzazione dei Consorzi di Bonifica, perché possano esprimere tutte le loro potenzialità ed esercitare con efficienza il loro ruolo sempre più essenziale per la qualità della vita in Sicilia oltre che per la lotta alla desertificazione e il futuro dell’Agricoltura nell’Isola. Proprio per questo, vogliamo ribadire oggi l’esigenza che si proceda al ricambio generazionale, al turn-over, e alla copertura di buchi in organico che sono decisamente evidenti e che richiedono l’immediata applicazione della legge sulle stabilizzazioni dei circa 260 lavoratori attualmente a tempo determinato. Registriamo, infine, l’incremento di tredici giornate lavorative per gli stagionali dei Consorzi che viene parzialmente incontro alla nostra proposta di ventiquattro giornate in più. Un altro punto di quella trattativa con la Regione che per noi di Fai Cisl, Flai Cgil e Filbi Uil comincia adesso”.

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.