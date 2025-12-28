Il 23 dicembre si è svolto a Marsala un importante incontro istituzionale promosso dall’Unione di Centro, che ha rappresentato un significativo momento di confronto politico e di rafforzamento del dialogo con gli amministratori locali del territorio.

L’iniziativa è stata anche l’occasione per ratificare ufficialmente la nomina dell’On. Francesco Regina a Coordinatore provinciale dell’Udc per la provincia di Trapani. All’incontro hanno preso parte il Coordinatore politico dell’Udc in Sicilia, l’On. Decio Terrana, e il Presidente nazionale dell’Unione di Centro, l’On. Lorenzo Cesa, a testimonianza della costante attenzione del partito verso le dinamiche politiche e amministrative della Sicilia.

Successivamente all’incontro con il Sindaco di Marsala, Massimo Grillo, la delegazione composta da consiglieri comunali, assessori e dal consigliere provinciale si è spostata a Trapani per un confronto istituzionale con il Presidente del Libero Consorzio Comunale, Salvatore Quinci.

Nel corso dell’incontro è stato ribadito il pieno sostegno politico dell’Udc all’azione amministrativa della Provincia, attraverso un impegno concreto volto a favorire la crescita socio-economica dell’intero territorio trapanese, in vista del percorso amministrativo in atto e delle prospettive future del Libero Consorzio. Un sostegno fondato sulla condivisione di una visione moderata, riformista e orientata allo sviluppo, capace di rispondere in modo concreto alle esigenze delle comunità locali.

L’On. Lorenzo Cesa ha sottolineato come l’Unione di Centro continui a investire con convinzione nel dialogo istituzionale e nella valorizzazione delle buone amministrazioni locali, ribadendo il ruolo centrale dei territori nella costruzione di una politica credibile, responsabile e vicina ai cittadini.

Sulla stessa linea l’intervento dell’On. Decio Terrana, che ha dichiarato: «Ancora una volta emerge con chiarezza il forte radicamento dell’Udc in Sicilia e l’impegno costante del partito nel sostenere amministratori competenti e responsabili. Siamo in una fase di significativa crescita, con numerose adesioni spontanee in tutti i territori dell’Isola da parte di amministratori locali e consiglieri comunali».

All’incontro dell’Unione di Centro hanno partecipato, inoltre, numerosi consiglieri e amministratori della provincia di Trapani:

• Alessia Rizzo, Consigliere provinciale e comunale di Salemi

• Leonardo Bascone, Assessore e Consigliere comunale di Salemi

• Giuseppe Loiacono, Consigliere comunale di Salemi

• Vito Riggio, Consigliere comunale di Erice

• Antonio Pierucci, Consigliere comunale di Erice

• Gaspare Di Girolamo, Assessore e Consigliere comunale di Marsala

• Giuseppe Ferrantella, Consigliere comunale di Marsala

• Lombardo, Assessore del Comune di Marsala

• Sciacca, Assessore del Comune di Campobello di Mazara

• Franco Orlando, Consigliere comunale di Alcamo

L’incontro di Marsala si inserisce in un più ampio percorso di ascolto e confronto che l’Unione di Centro sta portando avanti in tutta la Sicilia, con l’obiettivo di rafforzare una proposta politica moderata, concreta e saldamente ancorata ai valori della buona amministrazione e della responsabilità istituzionale.

Luogo: Libero Consorzio di Trapani, TRAPANI, TRAPANI, SICILIA

