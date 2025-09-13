Domenica 21 settembre, Palermo rinnova l’appuntamento con il 15° Memorial podistico Salvo D’Acquisto e l’8° Criterium Europeo Interforze. Una giornata di sport, cultura e inclusione nel cuore del capoluogo siciliano. Tante le attività collaterali che animeranno la manifestazione.

Palermo – Domenica 21 settembre torna il 15° Memorial Podistico Salvo D’Acquisto – 8° Criterium Europeo Interforze, con partenza alle ore 9.30 da Piazza Mordini. L’appuntamento unisce sport, memoria e inclusione nel segno del sacrificio del Brigadiere dei Carabinieri, eroe della fede e della patria.

Ad impreziosire una start list che si preannuncia di sicuro interesse, la presenza di Alessio Terrasi (GP Alpi Apuane), nel suo palmares tre titoli tricolori, 2018 in maratona a Ravenna, nel 2023 a Castelbolognese, al debutto sulla 50 km e lo scorso anno sempre nella 50 km in occasione della storica Pistoia–Abetone e Vincenzo Agnello (Sicilia Running Team) che nel corso della sua carriera ha più volte vestito la maglia azzurra. Per lui un eloquente 1h03’24 alla Roma-Ostia del 2022 e un PB nei 10 chilometri su strada di 29’31. Insieme a loro, tanti protagonisti del podismo regionale, atleti e atlete master pronti a darsi battaglia dal primo all’ultimo chilometro.

La manifestazione sarà arricchita da numerose iniziative collaterali: dal Museo Itinerante dei Carabinieri curato dal CESD, al corner di scherma paralimpica, fino al coinvolgimento di scuole, associazioni e realtà del volontariato cittadino. Particolare attesa anche per la camminata ludico-motoria, in programma alle 9.00 da via Libertà, guidata da Santino Nuccio, ex giocatore del Palermo. L’iniziativa, aperta alle fasce più deboli, è realizzata in collaborazione con FISDIR, FISPES, Lega del Filo d’Oro, Atletica Misilmeri, CRT, ADMO, Lions Club Palermo dei Vespri e Club Scherma Palermo.

Per tutti i partecipanti della gara agonistica, è stata realizzata una medaglia celebrativa e ricchi pacchi gara offerti da aziende partner. Previsto inoltre un ristoro finale d’eccellenza, con la collaborazione della Scuola Euroform per i Mestieri e numerosi marchi del territorio a testimoniare la mission degli organizzatori che è quella di promuovere territorio e sue realtà.

Nel ricordo della loro prestazione, gli atleti potranno scaricare il proprio attestato di partecipazione da speedpassitalia.it, mentre premi speciali saranno riservati a chi avrà preso parte a tutte e quindici le edizioni del Memorial.

Le iscrizioni restano aperte fino alle ore 12.00 di lunedì 15 settembre (con maggiorazione di 5 euro per chi s’iscriverà oltre tale termine).

Percorso: cinque giri da due chilometri, per un totale di circa 10.000 metri, il classico bastone. Partenza e arrivo da via della Libertà nei pressi di Piazza Antonio Mordini – via della Libertà, boa all’altezza di via Carducci – via della Libertà – giro di boa all’ altezza di via Notarbartolo.

Programma orario: Ore 8:00 Ritrovo Giuria e concorrenti in Piazza A. Mordini; Ore 8:30 ritiro pettorale e pacco gara nella zona partenza e arrivo; ore 9:00 Partenza camminata ludico motoria; ore 09.30 Partenza unica serie 10 Km. Ore 11:00 circa apertura ristoro finale; ore 11.30 Cerimonia di Premiazione.

Info e iscrizioni:

www.memorialsalvodacquisto.it

www.speedpassitalia.it





Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.