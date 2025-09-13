Il Sicilia Classica Festival è lieto di annunciare che questa sera, presso l’incomparabile cornice del Teatro Antico di Taormina, alle ore 21, andrà in scena la celebre opera Carmen di Georges Bizet.

A pochissimi giorni dalla fondamentale vittoria al TAR, che ha permesso la conferma dell’evento, il Festival è riuscito con impegno e professionalità a garantire la realizzazione dello spettacolo, restando fedele alla propria missione: offrire al pubblico eventi di grande qualità e valorizzare i luoghi più affascinanti della Sicilia attraverso l’arte e la musica.



Il prestigioso cast vede protagonista Anna Pennisi nel ruolo di Carmen, affiancata dal tenore David Banos (Don José), dal baritono Hidenori Inoue (Escamillo). Al pianoforte e alla concertazione musicale il Maestro Alistair Sorley, che guiderà questa speciale messa in scena.



L’opera, a causa del ridotto tempo a disposizione per l’allestimento, non sarà proposta in forma integrale. Tuttavia, la Direzione sottolinea come questa rappresentazione testimoni ancora una volta la forza della cultura e del canto lirico – riconosciuto dall’UNESCO come patrimonio immateriale dell’umanità – e la volontà di regalare al pubblico emozioni autentiche e indimenticabili.



Scene e costumi sono a cura del Sicilia Classica Festival.



Siamo pronti ad accogliere il nostro pubblico per una serata di grande musica e suggestione: vi aspettiamo al Teatro Antico di Taormina per vivere la magia senza tempo della Carmen di Bizet.



Luogo: Teatro Antico di Taormina

