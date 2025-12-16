Un confronto aperto tra istituzioni, tecnici, professionisti e cittadini per comprendere i meccanismi amministrativi e normativi che regolano lo sviluppo del territorio, nel delicato equilibrio tra crescita produttiva, tutela ambientale, vivibilità urbana e salute.

È questo l’obiettivo del convegno “Rigenerazione del territorio e autorizzazioni complesse: verso un modello integrato tra sviluppo produttivo, tutela culturale e semplificazione amministrativa”, in programma giovedì 19 dicembre alle 16, nella sala Fumagalli di Palazzo Butera, a Bagheria.

L’iniziativa è organizzata dal coordinamento cittadino Sicilia del movimento ecologista europeo Fare Ambiente ed è promossa dall’avvocato Andrea Santalucia, referente cittadino di Fare Ambiente. A moderare l’incontro sarà il biologo e patologo Antonio Giacalone.





Al dibattito prenderanno parte rappresentanti del mondo istituzionale, accademico e professionale, offrendo un contributo multidisciplinare che spazia dall’ambito tecnico-scientifico a quello politico-amministrativo. Tra i relatori sono annunciati Calogero Beringheli, direttore generale del Dipartimento Ambiente dell’Assessorato Territorio e Ambiente; Giuseppe Battaglia, dirigente generale del Dipartimento Urbanistica; Giuseppe Trombino, professore ordinario di Urbanistica all’Università di Palermo; Maria Antonietta Trupia, dirigente tecnico architetto della Soprintendenza ai Beni Culturali e Ambientali di Palermo; Luca Spanò, consigliere dell’Ordine degli Architetti di Palermo; Michele Cimino, avvocato; Domenico Caminiti, direttore generale Amat Palermo; Giuseppe Todaro, presidente Rap; Giuseppe Terranova, commissario liquidatore dell’Ato Palermo; Giovanna Picone, amministratore unico della Società Impianti Srr Ato 4; oltre all’assessore regionale alle Attività produttive Edmondo Tamajo.





Il convegno è accreditato dagli Ordini degli Avvocati di Termini Imerese, degli Architetti e degli Ingegneri di Palermo e rappresenta un’importante occasione di aggiornamento per i professionisti, ma anche un momento di informazione e confronto aperto alla cittadinanza.

La partecipazione è gratuita, previa iscrizione all’indirizzo e-mail fareambientebagheria@gmail.com

