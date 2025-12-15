Esordio vincente nella fase provinciale di calcio a 5 della Coppa Trinacria nel GIRONE B per la Mediatrice C5 del Presidente Nino Tuzzolino che tra le mura amiche del centro sportivo oratoriale supera 5-2 il Godrano Five al termine di un bel match. Dopo lo svantaggio iniziale firmato Giuseppe La Monica, remuntada locale per i picciotti di coach Massimo Zampardi adesso al terzo successo di fila, grazie alle doppiette del baby Peppe Raia (the man of the match) e David Loreto e al destro chirurgico di un incontenibile Piero Ventimiglia.

Le due formazioni si presentano all’ appuntamento di Coppa con varie e importanti defezioni. Mediatrice C5 incerottata e con ben 9 assenze di rilievo, deve rinunciare a Giammarco Pantaleone, capitan Gioele Errera, Salvo D’Amico, Giuseppe Romano, Claudio Alescio, Samuele Quattrocchi, Gabriele Di Fresco, Gaetano Caruso e in ultimo assenza pesantissima quella del bomber Sergio Maiorana; il Godrano Five scende in campo con assenze importanti vedi Alessandro Amarasco, Benny Bongiovanni, Giuseppe Re, capitan Giuseppe Morici e Giovanni Re.





Nel primo tempo, si assiste a una fase iniziale di studio tra le due formazioni che non riescono a trovare la profondità giusta. Sono gli ospiti a passare in vantaggio al settimo, grazie al tocco sottoporta di Giuseppe La Monica che appostato da solo al secondo palo devia in rete da due passi dopo una rimessa da destra battuta in maniera impeccabile da Simone Margarese. I ragazzi di coach Massimo Zampardi si scuotono iniziando ad avanzare il baricentro e pervenendo al pari grazie a una progressione devastante del baby Peppe Raia (che inizia il suo show personale risultando il the man of the match) che parte dalla tre quarti per vie centrali superando due avversari e sull’ uscita disperata del portiere Sclafani serve un assist al bacio verso sinistra per l’ accorrente David Loreto che a porta sguarnita deve solo spingere in rete. La formazione di casa continua a spingere con un buon possesso palla e dai ritmi dettati in maniera magistrale da capitan Ale Zampardi, che smista palloni a go-go per i compagni di squadra, e al diciassettesimo passa in vantaggio grazie alla caparbietà di Peppe Raia che recupera l’ ennesima palla avanzando sulla mediana scaricando un assist al bacio per un incontenibile Piero Ventimiglia (ottima la sua prestazione in campo) che da posizione defilata realizza da destra lasciando partire il suo rasoterra chirurgico che sorprende il portiere Sclafani sfortunato il suo doppio intervento con la palla che si insacca in rete.

La compagine tanto cara al Presidente Nino Tuzzolino adesso gioca in scioltezza, ma sono gli ospiti dopo neanche sessanta secondi a sfiorare il pari con un doppio e decisivo intervento del portierone il baby Gianluca Lentini (ottimo il suo esordio, molto sicuro di sé) prima sul tiro di Cannella e subito dopo sulla zampata di Nicosia a botta sicura.

E’ il momento clou del match in cui la Mediatrice C5 allunga con l’ inossidabile Peppe Raia che spacca letteralmente la gara in due, in appena due minuti di orologio; il baby bomber dapprima al ventiduesimo finalizza sull’ uscita di Sclafani con un tocco vellutato un delizioso filtrante di Claudio Sireci e sessanta secondi dopo finalizza con un tiro forte e teso da destra un assist d’ oro di David Loreto dopo una azione veloce in percussione, parziale di 4-1 con cui si va al riposo.





Nella ripresa, i ritmi calano notevolmente con la squadra di Zampardi che gestisce bene il match e con la squadra di Cuttitta che prova a riaprirla, ma il roster di casa ben messo in campo oramai ha trovato il giusto equilibrio. Al terzo, contropiede per la formazione di casa con Ventimiglia che calcia da sinistra si oppone bene Sclafani, al settimo è la traversa a negare la gioia del gol a capitan Ale Zampardi che fa partire un bolide dalla distanza al termine di una bella azione corale orchestrata da Ventimiglia e Raia, rispondono gli ospiti al dodicesimo con la punizione di Cannella dalla distanza, Lentini respinge di pugno. Sfuriata locale con Raia e Ale Zampardi a metà tempo con le loro sortite che non riescono a trovare la via della rete si oppone Sclafani, al diciottesimo il diagonale di Margarese termina di poco fuori, sessanta secondi dopo strepitoso con la punta delle dita Lentini che devia in corner il tiro a colpo sicuro di Margarese, mentre a dieci dal termine Raia si invola in contropiede e sull’ uscita di Sclafani colpisce il palo a botta sicura. Nel finale cambia ancora il risultato, la Mediatrice C5 sigla la quinta rete al trentesimo con David Loreto che in corsa finalizza un contropiede partito proprio da lui e dopo una sponda dell’ onnipresente Peppe Raia, mette dentro il pallone per la sua doppietta, mentre al primo di recupero è Giuseppe Mercante appostato al limite dell’ area calcia a botta sicura battendo l’ incolpevole Lentini per il gol del 5-2 che scrive i titoli di coda per il triplice fischio finale.





Una menzione finale per la Mediatrice C5: la sicurezza tra i pali del baby portiere Gianluca Lentini sempre sicuro negli interventi e incolpevole sui due gol, ottimo il lavoro svolto da capitan Alessandro Zampardi un baluardo insormontabile insieme al “metronomo” Piero Ventimiglia grande gara disputata, al preziosissimo lavoro di Claudio Sireci e a un Manuel Gioè che cresce di partita in partita. Che dire del bomber Sergio Maiorana, encomiabile in panchina ad incitare i propri compagni di squadra, che in settimana ha stretto i denti pur di esserci ma ha dovuto rinunciare per un risentimento muscolare pochi istanti prima del match, di David Loreto, che pur in non perfette condizioni atletiche è sceso sul sintetico con la verve di un veterano, doppietta personale e assist man.





Infine “standing ovation” per l’altro baby della gara Peppe Raia(The Man of the Match), ragazzo di pochissime parole, grande pazienza, grande umiltà e grande voglia di imparare, arrivato in punta di piedi ad inizio preparazione e fortemente voluto in casa Mediatrice e adesso capace con le sue prestazioni non solo in fase realizzativa ma soprattutto in copertura e capace di dare quel valore aggiunto in più che fa sorridere coach Massimo Zampardi. Concludo menzionando l’ ottimo lavoro svolto dal bravissimo tecnico palermitano nel saper gestire alla grande lo spogliatoio in una fase delicata del Campionato con un roster falcidiato da numerose assenze e infortuni gravi già dal pre -season e avendo la fiducia incondizionata dalla società biancoazzurra il cui credo nel progetto sociale-sportivo rimane non solo atleti ma soprattutto più uomini.

Ufficio Stampa ASD Mediatrice C5

Il Tabellino della gara

Centro sportivo Mediatrice | Palermo

MEDIATRICE C5 – Godrano Five = 5-2 (pt 4-1)

Le formazioni in campo:

MEDIATRICE C5: G. Lentini, A. Zampardi, S. Maiorana, C. Sireci, G. Raia, P. Ventimiglia, M. Gioè, D. Loreto: ALL. MASSIMO ZAMPARDI

Godrano Five: G. Sclafani, G. Mercante, A. Re, M. Nicosia, M. Cannella, Gius. La Monica, S. Margarese, Giov. La Monica, D. Re. DIR: SALVATORE EMANUELE CUTTITTA

Arbitro: Riccardo Bianco di Palermo

Marcatori: Reti: 7 pt Gius. La Monica(G), 12 pt D. Loreto(M), 17 P. Ventimiglia(M), 22 pt – 24 pt G. Raia(M), 30 st D. Loreto(M), 31 st G. Mercante(G).

Note: MVP Gara: Giuseppe Raia(Mediatrice C5)

