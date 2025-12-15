Nei giorni scorsi si è verificata una situazione di forte criticità relativa ai collegamenti marittimi da e per le isole Egadi, gestiti dalla società Liberty Lines. Come comunicato anche ufficialmente dall’azienda, nella giornata di giovedì scorso numerose corse da e verso la terraferma sono state sospese, generando gravissimi disagi per l’intera comunità isolana.

Pietro Giangrasso, ex consigliere comunale di Favignana, dichiara:



«Esprimo profonda preoccupazione per una condizione che continua a incidere pesantemente sulla vita quotidiana dei residenti. Alla sospensione delle tratte si aggiunge la persistente problematica legata all’impiego di mezzi ormai vetusti, una situazione non più accettabile per un servizio pubblico essenziale come quello dei collegamenti marittimi.»





Alla luce delle recenti inchieste che hanno coinvolto la società di navigazione – sulle quali Giangrasso ribadisce un approccio garantista, in attesa degli esiti delle indagini – risulta ancor più urgente un intervento deciso da parte della Regione Siciliana affinché venga assicurata una continuità di servizio adeguata e rispettosa dei diritti delle comunità insulari.



«Le sospensioni delle corse – prosegue Giangrasso – hanno causato disagi rilevanti a numerose categorie di cittadini che quotidianamente dipendono dai collegamenti marittimi per esigenze di studio, salute, lavoro e servizio pubblico. Questa situazione rischia di compromettere il funzionamento complessivo della nostra comunità.»







Alla luce di quanto accaduto, Giangrasso evidenzia che tale scenario ha configurato un potenziale interruzione di pubblico servizio, che merita la massima attenzione e l’eventuale intervento delle autorità competenti.



«Auspico – conclude l’Ex Consigliere Giangrasso – che il Consiglio Comunale di Favignana e l’Amministrazione Comunale procedano alla convocazione di un consiglio straordinario, coinvolgendo gli enti responsabili, affinché si avvii immediatamente un confronto istituzionale capace di individuare soluzioni efficaci e tempestive. Le Egadi hanno diritto a collegamenti sicuri, regolari e dignitosi: garantire la continuità territoriale è un dovere istituzionale irrinunciabile.»



