Il Comitato Organizzatore dei Giochi Olimpici Invernali Milano Cortina 2026 ha scelto Giuseppe Sanfilippo, Presidente e Capitano dei Leoni Sicani, come Tedoforo ufficiale del Viaggio della Fiamma Olimpica. Un riconoscimento che premia la sua storia, il suo impegno e i valori che da vent’anni porta avanti dentro e fuori dal campo.

La selezione è stata comunicata direttamente dagli organizzatori, che hanno riconosciuto in lui una figura simbolo della passione, della resilienza e dello spirito olimpico:

“Sarai uno dei 10.001 protagonisti che attraverseranno l’Italia portando con sé l’energia, i valori e lo spirito dei Giochi Milano Cortina 2026. La tua storia rappresenta pienamente lo spirito dei Giochi.”





Il passaggio della Fiamma ad Agrigento

Il Presidente porterà la Torcia Olimpica ad Agrigento, in un evento attesissimo che vedrà la partecipazione di cittadini, scuole e realtà sportive del territorio.

• Martedì 16 dicembre

• Via Esseneto, civico 90 – Agrigento

• Orario di passaggio: 18:26

• Numero del tratto: 82





Le parole di Giuseppe Sanfilippo

Il Tedoforo ha commentato la notizia con emozione e gratitudine:

“Lo sport mi ha cambiato la vita. A vent’anni da quando tutto è iniziato, mai avrei immaginato che il destino mi avrebbe regalato un onore così grande. In queste ore sto comprendendo davvero cosa significhi essere Tedoforo: è un’opportunità che pochissime persone al mondo hanno avuto.”

Ha voluto esprimere un ringraziamento speciale:

“Devo un grazie di cuore alla Prof. Antonella Attanasio, Delegato CONI di Agrigento, che ha pensato a me come figura rappresentativa del nostro territorio. E grazie anche alla mia compagna, che mi ha convinto a inviare la candidatura.”

Ripercorrendo vent’anni di sport, Sanfilippo ha aggiunto:

“Sono stati anni pieni di gioie, delusioni, sacrifici, sogni… Lo sport mi ha insegnato il rispetto, la fatica, il valore della dignità personale. Mi ha insegnato che nessuno ti regala nulla e che i traguardi si raggiungono solo con il sudore e la tenacia.”





E conclude con una dedica carica di sentimento:

“Il 16 dicembre rappresenterò la mia terra, la mia squadra e la passione che ha acceso ogni giorno di questi vent’anni. Porterò con me anche chi non c’è più ma è stato fondamentale nel mio percorso: Pietro, Roberto, Claudio, Gianluca, Daniele. Questa Fiamma è anche per loro.”

La lettera dei Leoni Sicani al loro Presidente

La squadra dei Leoni Sicani ha voluto accompagnare questo momento con un messaggio intenso, simbolico e profondamente umano:

“Ci sono momenti in cui ciò che hai costruito torna indietro come un riconoscimento che parla al cuore. La tua luce oggi brilla così forte da essere vista in tutta Italia. Tu accendi speranza, unisci persone, costruisci famiglia: e ora porti la Luce più pura dello sport. Non sei stato tu a cercare la Fiamma. È la Fiamma che ha scelto te.” — I tuoi Leoni

Una carriera esemplare che rappresenta l’Italia inclusiva





La scelta di Sanfilippo non è casuale:

• Fondatore, Presidente e Capitano dei Leoni Sicani;

• Ha fatto parte della rosa della Nazionale Italiana dei Wheelchair Hockey dal 2009 al 2014 (è l’atleta siciliano con più presenza in maglia azzurra) vincendo un torneo 4 Nazioni in Svizzera e partecipando agli Europei del 2012 in Finlandia;

• Consigliere Federale dal 2016 al 2025 per la Federazione Italiana Paralimpica Powerchair Sport;

• Dal 2018 al 2025 componente della Commissione nazionale atleti del Comitato Italiano Paralimpico;

• Telecronista di Powerchair Sport;

• Insignito con la stella di bronzo al merito sportivo;

• Ambasciatore dello sport inclusivo nelle scuole e nelle istituzioni;





Il valore simbolico della Fiamma Olimpica

La Fiamma, simbolo universale di unità, pace e resilienza, attraverserà l’Italia in un viaggio che racconta speranza e impegno. Il ruolo di Tedoforo è quello di custodire e trasmettere questi valori. Giuseppe Sanfilippo ne diventa interprete perfetto.

Invito alla cittadinanza

L’intera città di Santa Margherita di Belice, i paesi limitrofi, le associazioni, le scuole e il mondo sportivo sono invitati a partecipare per abbracciare e sostenere un orgoglio agrigentino e siciliano, protagonista di un evento che entrerà nelle pagine della storia olimpica.

