Tipo segnalazione: Buona notizia

È tempo di rientri e di ritorni. L’associazione teatrale “Le Muse” – via Città di Palermo, 9 a Bagheria – è pronta ad offrirvi un altro anno ricco di formazione, esperienze ed emozioni. Sono ufficialmente aperte le iscrizioni per i nuovi percorsi destinati ai bambini. Attraverso il gioco e gli strumenti che sono alla base della propedeutica teatrale, i più piccoli potranno creare il loro spazio di espressione, contatto e socializzazione. L’associazione teatrale “Le Muse” propone anche i nuovi corsi e laboratori teatrali per ragazzi e adulti, rivolti a tutti coloro che vogliono scoprire e alimentare le proprie capacità espressive. Le tecniche del teatro a servizio della creatività e delle emozioni. Movimento, uso della voce, lettura teatrale e interpretazione per un percorso dinamico ed espressivo che libererà corpo e voce.

I corsi si terranno a Bagheria, in via Città di Palermo 9.

La recitazione non è fatta solo di parole, costumi, luci e un palcoscenico. Necessita di concentrazione costante e mirata, dedizione e allenamento. Anche esprimersi in maniera semplice e naturale ha bisogno di grande lavoro e di grande preparazione. L’associazione teatrale “Le Muse” propone dei percorsi di approfondimento relativi a singoli aspetti della recitazione. Dedicati a chi sta già facendo formazione teatrale ma anche a chiunque voglia approfondire le proprie doti espressive.

I corsi sono curati da Giusy Corleone, presidente dell’associazione e da Valentina Todaro, attrice teatrale.

Per informazioni e iscrizioni:

320 7910463

380 2029649

Luogo: TEATRO, VIA CITTA DI PALERMO, 9, BAGHERIA, PALERMO, SICILIA

Like this: Like Loading...

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.