Giovedì 6 marzo alle ore 22,30 al PunkFunk di Palermo (via Napoli, 10) arrivano da Treviso i Cosmic Room 99. Questa band alternative/psych-rock, nata alla fine del 2022, è formata da Antonio Angeli (voce e batteria) e Matteo Scarpa (voce e basso), già membri dei Kill Your Boyfriend, e dall’ex membro dei New Candys Diego Menegaldo (voce e chitarra).

L’idea del progetto ha preso forma durante il lockdown, quando i tre musicisti hanno potuto riflettere insieme e confrontarsi su aspetti della vita, a cominciare dal tema dell’alienazione. Così, in quella stanza in cui sono nate le loro riflessioni, sono stati composti e registrati i loro brani nella quasi totalità. È stato un lavoro corale, che ha dato nuovo slancio all’intensità e alla tensione del periodo: “La stessa stanza – spiegano – è risultata essere un luogo dove spaziare in libertà, senza alcun vincolo di tempo, e dove riuscire a rinascere giorno per giorno, sentendosi vivi e con uno scopo”.





Il risultato di questo lavoro è l’album omonimo, che coniuga in equilibrio perfetto ispirazioni e attitudini: unisce i ritmi ossessivi dei Velvet Underground alla psichedelia sognante dei Pink Floyd di Barrett, passa attraverso i cori di Pet Sounds dei Beach Boys e i feedback taglienti dei Jesus and Mary Chain, per abbracciare la wave asettica dei Joy Division e i mondi profondi e quasi abissali dei Bauhaus. Il file rouge di tutto questo è l’irrinunciabile e inconfondibile attitudine punk. “Cosmic Room 99” è uscito l’11 ottobre del 2024 per via Sister9 Recordings (UK), Little Cloud Records (US) e Shyrec (IT), anticipato dal singolo “Plastic Venus”.

Il live dei Cosmic Room 99 in programma giovedì 6 marzo al PunkFunk, con ingresso gratuito, arriverà giusto in tempo per spezzare il solito ritmo della settimana, trasformandolo in un accattivante sound psych.

Luogo: PunkFunk Record Shop e Music Bar, Via Napoli, 10, PALERMO, PALERMO, SICILIA

Tipo evento: Altro

Data Inizio: 01/03/2025

Data Fine: 01/03/2025

Ora: 22:30

Artista: Cosmic Room 99

Prezzo: 0.00

