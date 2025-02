Catania- Sempre più richiesta ed apprezzata la voce della cantante catanese Angela Di Mauro, che continua a mietere successi e riconoscimenti da parte del pubblico e della critica. Paragonata al fuoco dell’Etna per l’energia che trasmette durante i live Angela Di Mauro e la sua Angels cover band, composta da Salvo Di Bella, chitarra, Giovanni Aloi, basso, Salvo Puglisi, tastiere, ed Emanuele Caggegi, batteria, sarà protagonista all’ “Etna Chocolate Carnival”, il carnevale più dolce di Sicilia, lunedì 3 marzo, alle ore 19.30, sul palco di Piazza Duomo a Giarre.





“Sarà un live molto carico ed energico- dichiara Angela Di Mauro reduce dal successo social dell’ultimo singolo dal titolo “Senza Tempo“, arrangiato e accompagnato al pianoforte dal M° direttore d’orchestra di Sanremo Valeriano Chiaravalle- canterò degli evergreen pop della musica italiana ma anche brani storici della disco dance anni 70 da Gloria Gaynor a Donna Summer con il preciso obiettivo di dimenticare almeno per due ore i problemi e lasciarsi trasportare dell’allegria contagiosa del carnevale”.

Il concerto, presentato da Lisa Sorbello, sarà arricchito dalle coreografie della Elianto Country Western Line di Antonella Messina, capaci di far ballare tutti nel lunedì di carnevale per un vero e proprio show in musica.

