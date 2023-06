La nuova collezione spring/sumer 2023 ispirata alla pluripremiata pellicola diretta da Jane Campion

Sarà presentata il 29 giugno alle 21,30 nello store di piazza Regina Margherita a Marzamemi

Marzamemi (Siracusa) 21 giugno 2023

L’ispirazione della nuova collezione primavera estate 2023 di Elio Fronterrè si può racchiudere in una frase, “Quel desiderio che diventa amore”.

Lo stilista siciliano fa ritorno al movie e sceglie “The Piano” (in italiano” Lezioni di Piano”), pellicola pluripremiata diretta dal regista Jane Campion “perché in questo film – racconta Fronterrè – la passione diventa una lotta per esprimersi e il desiderio un delirio folle che si trasforma in amore amore“.

Dalle viscose misto seta avvolgenti al jersey di popelin che fa da tela, ogni tessuto si presta nel dare vita a capi evocativi che seguono perfettamente l’idea ispiratrice, con l’aiuto di texture indimenticabili.

Un tailleur con Il giacchino stile vittoriano con ampio collo sulla gonna lunga a vita alta o l’abito longuette in jersey con le rose dipinte a mano, sono solo alcuni capi di questa collezione che ancora una volta si rivolge “ad una donna libera dai diktat della moda – continua lo stilista Elio Fronterrè – libera di scegliere un’eleganza particolare, diversa, che esprima con forza la sua personalità, la sua sensualità e il suo desiderio per quanto folle sia“.

La collezione “The Piano Collection” sarà presentata giovedì 29 giugno alle 21,30 nello store di piazza Regina Margherita a Marzamemi, ed è prevista la partecipazione dello stilista e del suo team e de gruppo di hair stylist “Salerno artisti” di Sonia Salerno.

Elio Fronterrè è un artigiano della moda, come lui stesso è solito definirsi.

“La mia è soprattutto una storia di lavoro: il lavoro delle mie mani, in lunghe notti passate a ideare e a cucire. In questo mi sento fratello di tutti gli artigiani italiani, ricchezza del paese”.

Il suo brand, un “Made in Sicily” che non ha confini, fonde, da oltre 20 anni, arte, tradizione e cultura, elementi che rendono unico il suo stile, la sua storia. Negli anni sono state diverse ed innumerevoli le sue ispirazioni, da quella poetica a quella cinematografica, da quella letteraria a quella pittorica, passando dal “Bel Canto” all’ “Antico Giappone”.

Ispirazioni che ritroviamo nelle sue creazioni, nei capi unici dipinti a mano, nelle rivisitazioni di modelli che diventano manifesto della sua espressività.

Elio Fronterrè ha il suo laboratorio-studio a Marzamemi (SR), dove vive e lavora.

Nel cuore del borgo marinaro, l’incantevole piazza Regina Margherita, si trovano i suoi shop: Elio Fronterrè Boutique + Elio Fronterrè Store

Didascalie:

Foto n.1 Tailleur: in tessuto di viscosa misto popelin a doppio filo con stampa fantasy nera su fondo ècru linen/ Giacchino stile vittoriano corto in vita con ampio collo e manica mongolfiera e con ampia gonna lunga a vita alta.

Foto n.2 Abito dipinto a mano: abito nero lungo modello “White” con alta balza finale in jersey di cotone con rose e piume dipinte a mano con color oro.

Foto n.3 lo stilista Elio Fronterrè.

Informazioni e contatti

Anna Fedele +39 328 5614364

