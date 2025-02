Quest’estate Cristiano De Andrè si esibirà in concerto in tutta Italia con “De Andrè Canta De Andrè Best Of Estate 2025”, un omaggio al padre Fabrizio e alle sue canzoni impresse nella memoria collettiva e ancora estremamente attuali. Unica data prevista in Sicilia il 12 agosto all’Anfiteatro Falcone e Borsellino di Zafferana Etnea (CT). Il tour è prodotto e organizzato da Trident Music. La data siciliana è inserita nel calendario del Wave Summer Music, il Festival itinerante promosso da Giuseppe Rapisarda Management. I biglietti sono già disponibili online su Ticketone e nelle prevendite del circuito Sicilia Ticket.



Il progetto “De Andrè Canta De Andrè” si arricchisce così di un nuovo tassello, dopo il successo dei quattro album “De André canta De André – Vol. 1” (2009), “De André canta De André – Vol. 2” (2010), “De André canta De André – Vol. 3” (2017) e “De André canta De André – Storia di un impiegato” (2023), dopo vari tour sold out dedicati ognuno a una parte del repertorio di Fabrizio e dopo aver registrato il tutto esaurito in ogni tappa del “De André canta De André Best of Tour Teatrale”, in partenza a marzo.



Con “De Andrè Canta De Andrè Best Of Estate 2025”, Cristiano De André, unico vero erede del patrimonio musicale deandreiano, porterà sul palco il meglio del repertorio finora affrontato, accompagnato dagli insperabili musicisti Osvaldo di Dio alle chitarre e Davide Pezzin al basso. Alle tastiere torna Luciano Luisi, che arrangiò i primi due volumi, e alla batteria arriva Ivano Zanotti.

Cristiano stesso, non solo cantautore ma abile polistrumentista, suonerà la chitarra acustica e classica, il bouzouki, il pianoforte e il violino, accompagnando lo spettatore in un percorso che affronta la grande opera di Fabrizio.







Luogo: Anfiteatro Falcone e Borsellino, ZAFFERANA ETNEA, CATANIA, SICILIA

