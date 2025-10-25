Un riconoscimento a chi nel corso degli anni si è distinto per la crescita culturale e sociale nell’ambito della formazione e del mondo della scuola È l’iniziativa promossa e organizzata dal presidente dell’Accademia di Sicilia, presieduta da Umberto Palma e del Senato Accademico, guidato da Marita Patrizia Allotta che, in occasione della cerimonia per i trent’anni di attività culturale dell’Accademia, che si è svolta nella sede del Circolo Ufficiali dell’Esercito, hanno voluto premiare alcune eccellenze de mondo accademico con la consegna degli “Attestati di Benemerenza”.

Un riconoscimento speciale per l’impegno nella formazione e nel mondo della scuola e’stati conferito alla professoressa Cettina Giannino, Rettore del Convitto Nazionale “Giovanni Falcone”, ideatrice della rete Al Qsar, che unisce le scuole del centro storico.

“Salgo le scale – ha commentato la Giannino – per ricevere questo riconoscimento, e ad ogni gradino sento la presenza di colleghi, studenti, famiglie e amici che mi hanno accompagnata nel mio percorso. Ho cercato di lasciare una traccia negli studenti degli ultimi banchi, sperando di spingerli avanti, ma anche in quelli dei primi, insegnando loro umiltà, empatia e la capacità di aiutare chi è dietro. Essere la prima donna Rettore del Convitto Falcone non è solo un traguardo personale: è la dimostrazione che capovolgere gli stereotipi può generare nuove opportunità. Lo sviluppo delle competenze non è solo saper fare o saper essere, ma anche saper diventare.”

