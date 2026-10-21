La terza edizione della manifestazione organizzata dal Circolo Leontinoi e dal Comune sotto l’egida della Regione Siciliana e con una serie di partner, si aprirà il 23 ottobre, nel Parco Gaetano Failla, con un incontro tra i sindaci Giuseppe Stefio ed Enzo Pupillo e Salvo Cappellano, presidente della Iblea Servizi Territoriali. L’indomani saranno Valeria Salanitro e Alessandra Traversa a confrontarsi sul tema “Universo Donna: i Greci e Noi” e il 25 si svolgerà un dibattito tra archeologi, moderato da Giuseppe Sanfilippo, con Massimo Frasca, il direttore del Parco di Leontinoi Agostino Messana, e Fabrizio Sudano, direttore del Museo archeologico nazionale di Reggio Calabria. Ci saranno i consueti appuntamenti dedicati alla grecità e con protagonisti i giovani: dall’accampamento ellenico alle mense. Si chiuderà con lo spettacolo teatrale “La profezia di Edipo”, diretto da Anastasia Caputo.

“Una manifestazione per valorizzare un territorio ricco di storia ma ancora troppo poco conosciuto, attraverso la consapevolezza dell’importanza di radici e identità che non sono soltanto siciliane ma Mediterranee, come dimostrano i giovani seguiti qui dalla Iblea Servizi Territoriali: se tutti i nostri ragazzi costituiranno un’unica comunità, capace di far conoscere e celebrare i nostri Beni culturali, cresceremo tutti e potremo realizzare i nostri sogni”.

Lo ha detto il sindaco di Carlentini Giuseppe Stefio nel presentare la terza edizione della Festa Ellenica, manifestazione che si svolgerà nel Parco Gaetano Failla dal 23 al 25 ottobre, organizzata, sotto l’egida della Regione, dal Circolo Leontinoi, dal Comune di Carlentini, dalla Cooperativa Iblea Servizi Territoriali – che si occupa di ospitare migranti minori non accompagnati – e dall’associazione Guglielmo Tocco.

“Questa terza edizione della Festa ellenica – ha aggiunto Ciro Militti, presidente del Circolo Leontinoi -, parte da un progetto presentato a seguito di un bando dell’Assessorato regionale della Famiglia, delle Politiche sociali e del Lavoro e punta proprio al coinvolgimento di giovani dai 15 ai 35 anni per realizzare attività di turismo esperienziale. Indosseranno per esempio dei costumi per far rivivere un accampamento ellenico, nel quale si potrà degustare una cena greca”.

Ma il cuore della manifestazione sarà rappresentato dai dibattiti: il 23 si incontreranno Giuseppe Stefio, il sindaco di Lentini Enzo Pupillo e Salvo Cappellano, presidente della Iblea Servizi Territoriali e l’indomani sarà la volta di Valeria Salanitro e Alessandra Traversa che si confronteranno sul tema “Universo Donna: i Greci e Noi”.

Domenica 25, infine, l’incontro clou: un dibattito tra archeologi moderato da Giuseppe Sanfilippo e con Massimo Frasca – docente universitario e tra i maggiori studiosi di quest’area -, il direttore del Parco Archeologico di Leontinoi, Agostino Messana, e Fabrizio Sudano, direttore del Museo archeologico nazionale di Reggio Calabria.

Poi, come detto, ci saranno le manifestazioni dedicate alla grecità, compreso il finale con lo spettacolo teatrale “La profezia di Edipo” diretto da Anastasia Caputo. A ingresso libero, così come gli altri appuntamenti.





DIDASCALIE

a – La simulazione di un combattimento tra opliti

b – Il sindaco di Carlentini, Giuseppe Stefio

c – Alcuni dei costumi utilizzati durante la Festa ellenica

d – Una delle degustazioni della cena ellenica

e – Gli spettacoli hanno sempre richiamato un pubblico considerevole





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