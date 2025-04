Your browser does not support the video element.

Da Palermo parte un messaggio di speranza che attraversa l’Italia: 700 km in bici per raccontare la rinascita dalla malattia.

È l’impresa di Valerio Pala, ex paziente colpito da osteomielite, che partirà il 25 aprile da Roma per raggiungere Milano, pedalando lungo la Penisola. A supportarlo in questo viaggio simbolico c’è ANIO, l’associazione nazionale con base a Palermo che da anni rappresenta un punto di riferimento per i pazienti su tutto il territorio italiano.

Un’iniziativa carica di significato umano e sociale, promossa e sostenuta da ANIO – Associazione Nazionale Infezioni Osteoarticolari, la cui sede nazionale, sala operativa e cuore organizzativo sono storicamente a Palermo, da dove da oltre 25 anni si coordina una rete di supporto, orientamento e centri convenzionati in tutta Italia.

Un viaggio simbolico, un messaggio forte

Valerio ha attraversato anni di sofferenza, interventi chirurgici e dolore cronico. Oggi, in modo completamente autonomo e senza clamore, ha scelto di mettere in movimento la propria testimonianza, per dire al mondo che “dalla malattia si può rinascere”.

Nessun evento ufficiale. Nessuna sponsorizzazione. Solo una bici, una tenda e un desiderio: essere un messaggio per chi oggi affronta la malattia in silenzio.

Palermo e ANIO: la rete della cura che parte dal Sud

ANIO è una realtà nata e radicata a Palermo. Dalla sede nazionale siciliana, l’associazione ha costruito negli anni una rete di collaborazione con strutture sanitarie convenzionate in tutto il Paese, per garantire ai pazienti affetti da osteomielite e infezioni ossee percorsi di cura specialistici, tempestivi e multidisciplinari.



A Palermo, il poliambulatorio “Le Officine di Ippocrate” rappresenta oggi un punto di riferimento regionale non solo per i pazienti, ma anche per medici, fisiatri, ortopedici e professionisti della salute che affrontano queste complesse patologie.



“La nostra è una regia silenziosa ma concreta: mettiamo in contatto, sosteniamo e accompagniamo chi, troppo spesso, resta senza orientamento o risposte adeguate” – dichiara il Presidente Nazionale ANIO, Dott. Girolamo Calsabianca.





Tappe principali del viaggio

25 aprile – Partenza da Roma

26-30 aprile – Alviano, Contignano, Leccio, San Benedetto Val di Sambro, Parma

1 maggio – Arrivo a Milano (Istituto Gaetano Pini)





Come seguire il viaggio

• Landing page dedicata: https://www.anio.it/index.php/il-viaggio-di-valerio/

• Social ufficiali ANIO: @associazione.anio

• Hashtag: #IlViaggioDiValerio





Luogo: via santuario cruilas, 2 f, PALERMO, PALERMO, SICILIA

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.