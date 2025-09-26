Dopo l’ingresso nella guida 50 Top Pizza tra le migliori 100 pizzerie d’Italia, Ammodo di Daniele Vaccarella riconquista i 3 spicchi, massimo riconoscimento, nella guida Pizzerie d’Italia del Gambero Rosso.

Anche quest’anno Ammodo, la pizzeria di Daniele Vaccarella, entra a far parte dell’olimpo delle pizzerie d’Italia, riconquistando i 3 spicchi della guida Pizzerie d’Italia del Gambero Rosso. I 3 spicchi rappresentano il massimo riconoscimento della guida e quest’anno sono stati assegnati a 100 pizzerie su 816 presenti in guida. Un importante risultato che arriva a pochi mesi dall’ingresso di Ammodo nella prestigiosissima guida 50 Top Pizza alla posizione numero 69.





Ammodo, pizzeria nel cuore di Palermo gestita da Daniele Vaccarella e dalla moglie Maria Luisa Di Marco, nasce da un pensiero sviluppatosi nell’arco di tanti anni, costellati da sacrifici ed esperienza accumulata che, giorno dopo giorno, ha alimentato il desiderio di creare una realtà dove la regina fosse proprio la pizza. Nel tempo è stato definito ogni dettaglio così da avere una location dall’ambiente elegante ma al contempo semplice, non pretenzioso, dove poter gustare una pizza di altissima qualità. La guida segnala il menu degustazione con un pairing di vini e birre scelto, con la sala affidata alla cura attenta di Maria Luisa e della figlia Alice Vaccarella.





Da poco meno di un anno, inoltre, Daniele Vaccarella e la moglie Maria Luisa Di Marco hanno lanciato il progetto “Ammodo a Casa Tua”, un nuovo locale, attiguo alla pizzeria nato per venire incontro alle numerose richieste dei clienti che volessero gustare la pizza a casa senza dover sostenere lunghe attese derivanti dalla presenza di clienti in sala che, per ovvi motivi, avevano la precedenza. Nel nuovo locale è possibile ordinare oltre alle classiche pizze presenti nel menù di Ammodo, anche lo sfincione palermitano e bagherese, e alcune tipologie di pinse alla romana ma anche la pizza fritta e le vegane.

“Aver riconfermato i 3 spicchi nella prestigiosa Guida Pizzerie d’Italia del Gambero Rosso -affermano Daniele Vaccarella e Maria Luisa Di Marco- è per noi motivo di grande orgoglio e siamo orgogliosi di condividere un risultato che per noi vale tantissimo. Ammodo ha ottenuto i Tre Spicchi del Gambero Rosso 2026, il massimo riconoscimento nel mondo della pizza, riservato a sole 100 pizzerie in tutta Italia. Essere tra le otto realtà siciliane premiate è per noi la conferma che la strada fatta di ricerca sugli impasti, attenzione alle materie prime e passione quotidiana, è quella giusta. Un riconoscimento che dedichiamo a chi ogni giorno ci sceglie, entra in pizzeria e condivide con noi l’amore per la pizza fatta Ammodo”.

Luogo: Palermo, PALERMO, PALERMO, SICILIA

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.