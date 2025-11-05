Tipo segnalazione: Buona notizia

La manifestazione “Tesori Svelati – La Sicilia dei beni culturali, tra fiabe, leggende e voci antiche” andrà in scena venerdì 7 novembre 2025 alle ore 10.30 al Teatro Cantunera di Palermo con il primo dei due appuntamenti in programma, lo spettacolo “Oro Antico”.

Seguirà il secondo evento, la passeggiata al mercato del Capo “La Pupa del Capo racconta”, previsto per mercoledì 12 novembre 2025 alle ore 10.30.

La manifestazione è un omaggio alla memoria e alla cultura popolare siciliana, dedicato all’opera dell’etnologo Giuseppe Pitrè e dell’etnomusicologo Alberto Favara, due figure fondamentali che hanno contribuito alla riscoperta e alla valorizzazione dell’identità dell’isola, nonché ai mercati storici di Palermo, oggi a rischio di scomparsa.





L’iniziativa nasce con l’intento di promuovere e diffondere la conoscenza del patrimonio culturale siciliano attraverso la musica, la narrazione e la memoria orale, creando un dialogo tra tradizione e contemporaneità. Protagonista dello spettacolo è la cantautrice, ricercatrice e cantastorie Sara Cappello, che con la sua voce e il suo “cunto” restituisce vita ai canti popolari siciliani tratti dal Corpus di musiche popolari siciliane di Alberto Favara, la straordinaria raccolta di brani ascoltati e trascritti “dalla viva voce degli anziani”.

Si tratta di un patrimonio inestimabile che custodisce la memoria sonora della Sicilia di un tempo, un archivio di emozioni e di vita quotidiana in cui si intrecciano influenze culturali provenienti dalle molte civiltà che nei secoli hanno abitato l’isola, dal nomòs greco all’inno bizantino, dal maqam arabo alla canzone cortese dei trovatori. Nei testi dei canti riaffiorano temi universali come l’amore, la lontananza, la fede, la gelosia, la gioia e la libertà perduta, tanti sentimenti che raccontano con autenticità l’anima profonda di un popolo.





Lo spettacolo di Sara Cappello, condotto insieme a Toni Greco (chitarra) e Valentina Cucina (voce), unisce la forza del canto e della parola con le fiabe, leggende e storie legate ai luoghi simbolo di Palermo come la Zisa, i mercati storici, i sollazzi regi, la Pupa Demetra e molti altri, in un percorso narrato e cantato che segue le tracce delle dominazioni straniere che hanno lasciato la loro impronta nella cultura e nell’identità della città.

“Tesori Svelati” è un atto d’amore verso la Sicilia e la sua memoria, un invito a riscoprire, nelle parole e nelle melodie antiche, la forza poetica di un patrimonio immenso che ancora oggi sa illuminare il presente con la sua bellezza eterna.

L’evento è sostenuto dall’Assessorato dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana della Regione Siciliana.

Per informazioni cell. 3295670724

Luogo: TEATRO CANTUNERA, Piazza Monte S.Rosalia Palermo, 12

