DOMENICA 25 ottobre alle 11,25 RAI3

“da Nord a Sud Il MEDITERRANEO”

Al suo 35esimo ciclo la rubrica del contenitore domenicale della Tgr Buongiorno Europa si rinnova. Nasce “da Nord a Sud / il Mediterraneo”.

È considerato l’ulivo più vecchio al mondo. Con un’età che oscilla tra 3500 e 5000 anni. La puntata parte da un villaggio tra Gerusalemme e Betlemme, e da un albero circondato da un senso di sacralità.

Saliremo quindi sulle vette dei Pirenei, in Cerdagna. Siamo in Catalogna, in una cittadina medievale dalla quale si possono vedere contemporaneamente la Francia, la Spagna e Andorra.

Un tuffo nella storia di Venezia con i suoi collegamenti con l’Oriente. Ai tempi di Marco Polo la seta arrivava qui dallo stretto di Hormuz per essere tessuta da alcuni artigiani esperti fuggiti dalla Toscana.





Scopriremo, infine, cosa rimane dello splendore di Gadara, in Giordania. Era una delle dieci fortezze costruite dai romani per controllare il traffico con l’oriente

Ritornano in questo ciclo anche gli #storyboard, immagini ed interviste sugli eventi delle ultime ore nel Mediterraneo. Dall’arte al folklore, dalle manifestazioni alle feste tradizionali.

“da Nord a Sud / il Mediterraneo” è una rubrica della Tgr. Direttore Roberto Pacchetti, vicedirettore Roberto Gueli, caporedattore della Tgr Sicilia Giuseppe Ardica.

La rubrica è curata da Rino Cascio, grafica di Emanuele Guida e edizione di Antonio Prestigiacomo. Ha collaborato Nicola Alosi





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