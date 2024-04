Continua con uno degli appuntamenti più attesi, la rassegna Scena Nostra allo Spazio Franco che sabato 6 aprile alle ore 21.00 accoglie sul suo palcoscenico un vero e proprio “gigante” del teatro italiano: Danio Manfredini, pluripremiato regista e attore, tra le voci più intense del teatro contemporaneo italiano, vincitore di sei Premi Ubu, tra i quali nel 2023 quello alla Carriera e, sempre alla carriera nel 2023, anche il Premio della Critica dall’Associazione Nazionale Critici Teatro.

In una città che non riconosce le Eccellenze, che ha perso la capacità di far incontrare queste con i nuovi talenti, tocca allo Spazio Franco ospitare un Autore e interprete sopraffino capace di capolavori assoluti che hanno segnato il teatro di ricerca italiano, per presentare il suo lavoro al pubblico e realizzare anche un workshop nei giorni a seguire. Dichiara Giuseppe Provinzano.

A Scena Nostra Manfredini presenta Divine liberamente ispirato al romanzo di Jean Genet “Notre-Dame-des-Fleurs” (1943).

Scritto a Parigi durante il periodo di detenzione di Genet, il libro argomenta una storia di bordaglia in una Montmartre abietta, pullulante di vicoli equivoci, di sporche soffitte in cui clienti e travestiti si amano e si torturano. In una commistione fra fittizio e reale, condividendo l’identica sorte del suo creatore, il narratore, dalla sua cella, racconta le vicende dei protagonisti: Divine, Minion, Gorgui e Notre-Dame-des-Fleurs.

Dalla complessità narrativa di Genet, Danio Manfredini, estrae soltanto il ramo che focalizza l’attenzione sulla vita di Divine.

Da ragazzino, quando ancora rispondeva al nome di Louis Culafroy, Divine scappa di casa per raggiungere Parigi e condurre qui la vita che desiderava, da travestito. Nella soffitta sul cimitero di Montmartre la sua storia personale verrà segnata irreversibilmente dagli incontri con il ladro Mignon e quello con lo spietato e splendido assassino Notre-Dame-des-Fleurs.

Con l’idea di convertire inchiostro e carta in luce e pellicola, questo canovaccio di sceneggiatura alla fine divenne parte integrante dello spettacolo teatrale Cinema Cielo (2003) vincitore del Premio Ubu per la miglior regia.

Lo spettacolo, concepito come uno Storyboard, è accompagnato dalle immagini e dai disegni dello stesso Danio Manfredini.

Dalla complessità del romanzo ho estratto un ramo che è la storia di Divine, al secolo Louis Culafroy, un ragazzino che scappa di casa per condurre a Parigi una vita da travestito.

L’incontro con Mignon, un ladruncolo e l’incontro con Nostra Signora dei Fiori un giovane assassino, segneranno in maniera indelebile la vita di Divine.

Ho scritto questo canovaccio di sceneggiatura alla fine degli anni novanta. Pensavo di farne un film invece diventò parte dello spettacolo teatrale “cinema cielo” del 2003.

Nella serata attraverseró il canovaccio della sceneggiatura accompagnato dai disegni che feci allora: lo story bord che traccia la parabola della vita di Divine. Spiega Dino Manfredini nelle note di regia.

DANIO MANFREDINI è una delle voci più intense del teatro contemporaneo italiano. Autore e interprete sopraffino capace di capolavori assoluti che hanno segnato il teatro di ricerca italiano. Vincitore di 6 PREMI UBU, tra i quali nel 2023 quello alla Carriera e, sempre alla carriera nel 2023, anche il Premio della Critica dall’Associazione Nazionale Critici Teatro.

Tra le sue creazioni indimenticabili vi sono: “Miracolo della rosa” (Premio Ubu 1989), “Tre studi per una crocifissione” e “Al presente” (Premio Ubu miglior attore 1999) o lavori più corali come “Cinema Cielo” (Premio Ubu miglior Regista 2004) e “Il sacro segno dei mostri”.

Nel 2013 riceve il premio Lo Straniero come “maestro di tanti pur restando pervicacemente ai margini dei grandi circuiti e refrattario alle tentazioni del successo mediatico”. Sempre nel 2013 riceve anche il Premio Speciale Ubu “per l’insieme dell’opera artistica e pedagogica, condotta con poetica ostinazione e col coraggio della fragilità, senza scindere il piano espressivo dalla trasmissione dell’arte dell’attore”.

Luogo: Spazio Franco, Cantieri Culturali della Zisa , Officine Ducrot , Via Paolo Gili, 4, PALERMO, PALERMO, SICILIA

Data Inizio: 06/04/2024

Data Fine: 06/04/2024

Ora: 21:00

Artista: Danio Manfredini

Prezzo: 15.00

