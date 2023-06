Domani, domenica 25 giugno, alle ore 10, presso l’Hotel Federico II di Enna, avrà luogo la prima assemblea regionale dei giovani della DC. Un’occasione importante di riflessione e di confronto legata principalmente alla costruzione di una nuova classe dirigente.

All’evento, in cui saranno protagonisti i giovani siciliani, saranno presenti il Segretario Nazionale, Totò Cuffaro, il vicepresidente, l’eurodeputato Francesca Donato, gli assessori regionali Nuccia Albano e Andrea Messina, il capogruppo della Dc all’Ars Carmelo Pace e il presidente della I Commissione Ars Ignazio Abbate, oltre che tutte le istituzioni locali e la dirigenza democristiana siciliana.

“Ritengo che la politica debba partire dai giovani ed è per questo che sono stato tra i primi promotori dell’evento che ritengo di fondamentale importanza per il futuro del partito – dichiara Carmelo Pace, capogruppo Dc all’Ars -. Domani vedremo tantissimi giovani che diventeranno molto presto la classe dirigente della Dc in Sicilia”.

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.