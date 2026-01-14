Sabato 31 gennaio 2026, alle ore 9:30, nella Sala Pio La Torre del Palazzo dei Normanni, si terrà l’incontro pubblico dedicato al tema della democrazia contemporanea in occasione della presentazione del volume “Trattato sui tre massimi sistemi” di Giovanni Labita.

Il saggio analizza criticamente i sistemi politici occidentali, interpretati come modelli fondati sulla partitocrazia e dunque riconducibili a una forma di organizzazione oligarchica piuttosto che a una democrazia pienamente partecipativa. Al centro della riflessione il ruolo dei cittadini, il peso dei partiti e le possibili alternative istituzionali.





All’evento parteciperà il deputato Questore dell’Assemblea Regionale Siciliana Vincenzo Figuccia.

L’incontro prevede spazio per il dibattito e per gli interventi del pubblico.

L’ingresso è gratuito con prenotazione obbligatoria tramite telefonata o SMS al numero 389 8766205, indicando nome e cognome per l’accredito. È richiesto abbigliamento formale (giacca e cravatta per gli uomini).

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.