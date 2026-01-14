Il celebre Carnevale di Acireale, uno degli appuntamenti più prestigiosi e suggestivi del panorama carnevalesco europeo, si prepara ad accogliere un’ospite d’eccezione per l’edizione 2026: Haiducii, artista di fama internazionale e cantante rumena naturalizzata italiana.

Icona della musica dance europea dei primi anni Duemila, la cantante Paula Mitrache ha conquistato il pubblico di tutto il mondo con il suo inconfondibile stile e con successi che hanno scalato le classifiche internazionali, diventando veri e propri inni generazionali.

La sua presenza ad Acireale rappresenta un momento di grande richiamo artistico e mediatico per una manifestazione che, da sempre, unisce tradizione, spettacolo e modernità. Nel corso del Carnevale, Haiducii sarà protagonista di un evento speciale che arricchirà il programma con energia, musica e intrattenimento, regalando al pubblico uno spettacolo coinvolgente e di alto profilo. La sua partecipazione contribuirà a rendere l’edizione 2026 ancora più memorabile, rafforzando l’immagine del Carnevale di Acireale come palcoscenico privilegiato per grandi nomi dello spettacolo internazionale. L’incontro tra la vivace tradizione siciliana e il carisma cosmopolita di Haiducii promette di trasformare Acireale in un crocevia di emozioni, suoni e colori, confermando il Carnevale come uno degli eventi culturali e popolari più importanti d’Italia e d’Europa.





Inoltre Haiducii è anche l’interprete di Lavica Coriandoli, il nuovo brano prodotto da ElektraPop Records. La canzone, scritta da Emanuele Caponetto con musiche di Joseph Brittanni ed Emanuele Caponetto, rappresenta un omaggio sentito alla città di Acireale e alla sua storica mascotte, la Maschera di Lavica, simbolo ufficiale del Carnevale dal 1953. Un vero e proprio inno che racconta, attraverso suoni e immagini evocative, l’anima della festa, la forza della tradizione e la capacità del Carnevale di rinnovarsi nel presente.

«Nell’anima sono un’isolana, amo la madre terra, le tradizioni dei popoli, il profumo delle arance e il sorriso radioso, come i primi raggi dell’alba che splendono sulla lavica di madre Etna – dichiara Haiducii –. Sarò emozionatissima durante la giornata di apertura del Carnevale di Acireale 2026 perché non sarà soltanto immagine e ruolo che ricoprirò da artista, ma soprattutto come donna che vive in Italia da tanto tempo. Sarà la mia consapevolezza, l’onore e la responsabilità di una donna che arriva da un paese bellissimo, la Romania, e che il 31 gennaio si sentirà siciliana per un giorno e da quel giorno in poi per sempre.





C’è un connubio di professionalità, rispetto e amore per le tradizioni siciliane – prosegue la cantante – chi mi conosce bene lo sa, tutto ciò mi ha dato il coraggio di interpretare il brano Lavica Coriandoli. Sono pronta per il Carnevale di Acireale 2026 – conclude Paula Mitrache -, sono pronta a visitare le 100 chiese e le meraviglie di una città incantevole, non vedo l’ora di essere parte di una comunità straordinaria e di uno dei carnevali più belli e storici d’Italia».

L’esibizione dell’artista di Respira, Boom Boom e More ‘n More si inserisce in un programma che unisce tradizione, spettacolo e intrattenimento, con sfilate di carri allegorici in cartapesta, eventi musicali e appuntamenti culturali che ogni anno richiamano decine di migliaia di visitatori e conferma la volontà dell’organizzazione di affiancare alla tradizione storica del Carnevale un’offerta artistica di livello nazionale e internazionale, capace di attrarre un pubblico ampio e trasversale.

Luogo: Piazza, Piazza Duomo, ACIREALE, CATANIA, SICILIA

