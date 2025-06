Si è tenuto nei giorni scorsi un proficuo incontro tra i vertici dell’Ordine Regionale dei Geologi di Sicilia ed i docenti del Dipartimento di Scienze Biologiche, Geologiche e Ambientali dell’Università di Catania.

All’incontro hanno partecipato Paolo Mozzicato, Presidente dell’Ordine Regionale dei Geologi di Sicilia, e Giuseppe Caruso, Consigliere dell’Ordine. Per l’Università di Catania erano presenti la Prof.ssa Giovanna Pappalardo (Delegato del Dipartimento al Placement), il Prof. Giorgio De Guidi (Coordinatore del Comitato di Indirizzo), la Prof.ssa Agata Di Stefano (Presidente del Corso di Laurea in Scienze Geologiche) e il Prof. Andrea Cannata (Presidente del Corso di Laurea Magistrale in Geologia e Geofisica).

Al centro del colloquio le future collaborazioni ed il ruolo cruciale dell’Ordine Regionale dei Geologi di Sicilia nella strutturazione dei corsi di laurea. La discussione ha, infatti, evidenziato il ruolo fondamentale dell’Ordine nell’orientamento dei corsi di laurea in Geologia.

L’ordine professionale, che rappresenta un membro attivo del Comitato di Indirizzo, fornisce un contributo essenziale per allineare i percorsi formativi alle esigenze del mondo del lavoro. I presenti hanno, inoltre, sottolineato l’importanza del trasferimento di conoscenze pratiche agli studenti; un aspetto, questo, in cui l’Ordine può giocare un ruolo fondamentale e determinante nella ideazione di percorsi didattici orientati anche alla libera professione.

Questo si concretizza attraverso diverse iniziative, come la disponibilità di geologi professionisti a fare da tutor per tirocini e l’organizzazione di scuole professionalizzanti, che permettano agli studenti di acquisire competenze direttamente applicabili in ambito lavorativo.

L’incontro ha rafforzato l’impegno reciproco a collaborare per formare futuri geologi preparati e competitivi, in linea con le sfide e le opportunità del mercato del lavoro.

