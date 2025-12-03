“Il messaggio lanciato dalla nostra iniziativa è stato ancora una volta forte e chiaro: i diritti non sono concessioni e il decreto legislativo 62/2024 è un’importante opportunità che la Sicilia non può e non deve perdere”. A sottolinearlo è Antonio Costanza, presidente di Anffas Sicilia, l’Associazione Nazionale Familiari di Persone con Disabilità Intellettive e Disturbi del Neurosviluppo, al termine della manifestazione dal titolo “Il Progetto di Vita Individuale, Personalizzato e Partecipato: Sfide e Opportunità del D.Lgs. 62/24”, che si è svolta a Palazzo dei Normanni e che ha inaugurato le iniziative regionali in vista della Giornata Internazionale delle Persone con Disabilità.

L’incontro ha registrato un’ampia partecipazione e ha visto interventi particolarmente significativi, tra cui quello del ministro per le Disabilità Alessandra Locatelli, collegata in videoconferenza, dell’assessore regionale alla Salute Daniela Faraoni, dell’assessore alle Attività Sociali del Comune di Palermo Mimma Calabrò, e del presidente di Anffas Nazionale Roberto Speziale, che ha sottolineato come la Regione e gli enti locali siciliani non possano restare indietro e farsi trovare impreparati rispetto al nuovo quadro normativo sulle persone con disabilità, come avvenuto fino ad ora.





Nel corso della giornata, diverse istituzioni hanno evidenziato la necessità di un cambio di passo nella programmazione e nella gestione dei servizi rivolti alle persone con disabilità.

“Raccogliamo quanto emerso dall’intervento dell’Assessore alla Salute della Regione Siciliana, Daniela Faraoni – aggiunge Antonio Costanza – sulla necessità non più rinviabile dell’integrazione socio-sanitaria in Sicilia, e aggiungiamo una riflessione sull’opportunità di unificare l’Assessorato Regionale alla Salute con quello alla Famiglia, con due direzioni separate, che potrebbe ad esempio denominarsi Assessorato al Welfare”. Un appello, quello di Anffas Sicilia, che punta a rafforzare il sistema dei servizi e a garantire piena attuazione al D.Lgs. 62/2024, con l’obiettivo di costruire reali percorsi di vita indipendente, personalizzati e partecipati, nel rispetto dei diritti delle persone con disabilità e delle loro famiglie.





I lavori si sono articolati in tre panel: il primo, coordinato da Alessia Maria Gatto, avvocato e componete del Centro Studi Giuridici e Sociali di Anffas Nazionale, sul tema del Decreto Legislativo 62/2024, insieme ai Presidenti di Anffas Catania, Anffas Patti e Anffas Caltanissetta, il secondo, coordinato da Rossella Miorin, Direttore Generale della Fondazione ETS Domani Tu di Anffas Palermo, insieme agli Autorappresentanti di Anffas Sicilia, e un terzo con le Istituzioni e il Terzo Settore.

Tra gli interventi, quelli di Guglielmo Pietro Reale, Dirigente del Dipartimento Fragilità e Povertà dell’Assessorato alla Famiglia della Regione Siciliana, l’URSS Sicilia, l’Assessore alle Politiche Sociali del Comune di Palermo, l’Ufficio Scolastico Regionale, Lucia Amanda D’Anna, Coordinatore Regionale Medico-Legale INPS Sicilia, il Provveditore agli Studi di Palermo, Bernardo Moschella, Maria Ciringione, Giudice Tutelare del Tribunale di Palermo. E ancora, il Capo di Gabinetto della Segreteria Tecnica del Sindaco Metropolitano di Palermo, l’assessore alle Politiche Sociali del Comune di Favara, il CTS e lo sportello autismo di Agrigento, l’Ordine degli Assistenti Sociali della Sicilia, l’I.C. Rita Levi Montalcini di Palermo, l’I. C. Di Prizzi, Legacoop sociali, il Forags Sicilia, le Associazioni Locali Anffas della Sicilia, il Gruppo degli Autori della Sicilia, l’Associazione Ficus e Agedo.

