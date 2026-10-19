“Dissenso è un diritto, violenza mai una risposta: UDC Palermo per il dialogo e la responsabilità”

L’UDC di Palermo ribadisce con fermezza la propria condanna di ogni forma di violenza, sottolineando al contempo l’importanza di difendere il diritto dei cittadini, in particolare dei giovani, a manifestare pacificamente il proprio dissenso.

Dietro ogni protesta si celano preoccupazioni, aspettative deluse e domande che la politica ha il dovere di ascoltare con attenzione. Non possiamo ignorare il disagio di una generazione che chiede risposte concrete sul proprio futuro, sul lavoro e sulle opportunità a loro offerte.

Allo stesso tempo, nessuna ragione può giustificare la violenza. Questa va prevenuta attraverso un dialogo costruttivo tra organizzatori e istituzioni, contrastata con fermezza quando si manifesta e condannata senza ambiguità da tutte le forze politiche.

Sarebbe un grave errore sia minimizzare le ragioni della protesta sia giustificare chi sceglie la violenza: entrambi gli atteggiamenti non aiutano la democrazia e rischiano di allontanare ulteriormente i cittadini dalle istituzioni.





Come UDC, crediamo nel confronto civile, nella partecipazione e nella responsabilità. Il diritto di sciopero e di manifestazione pacifica rappresenta una conquista democratica da tutelare, non da strumentalizzare.

La politica ha il dovere di ascoltare, comprendere e dare risposte, perché il dissenso pacifico non è un problema da reprimere, ma una voce da comprendere. La violenza, invece, non può trovare alcuna giustificazione.

Massimiliano Crapa

Coordinatore cittadino UDC Palermo

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