Domenica 25 ottobre, ore 18, a Misterbianco, in via Garibaldi 548, inaugurazione dell’Infopoint di Lidia Adorno, portavoce del Movimento 5 Stelle, con la partecipazione dell’europarlamentare Giuseppe Antoci, del M5S, e del Vicepresidente dell’ARS e coordinatore regionale del M5S, Nuccio Di Paola.

Un presidio civico, uno spazio aperto alla comunità, un punto di riferimento per ascoltare le istanze dei cittadini, condividere idee e dare voce ai bisogni della comunità. Un luogo per restituire voce al territorio, pensato per trasformare segnalazioni e proposte in atti parlamentari, con la volontà di mantenere vivo il dialogo tra le istituzioni e il territorio.

È questo lo spirito con cui Lidia Adorno, portavoce del Movimento 5 Stelle all’Assemblea Regionale Siciliana, inaugurerà domenica 25 ottobre alle ore 18, il suo Infopoint a Misterbianco, in via Garibaldi 548.





All’inaugurazione saranno presenti anche l’europarlamentare Giuseppe Antoci, del M5S, e il Vicepresidente dell’ARS e coordinatore regionale del M5S, Nuccio Di Paola, a sostegno del M5S all’iniziativa.

“La politica, per avere davvero senso, deve saper ascoltare. Non basta parlare dei cittadini: bisogna incontrarli, conoscere le loro difficoltà, raccogliere le loro idee e lavorare insieme per trovare risposte concrete. Occorre trasformare le istanze dei cittadini in atti parlamentari. È da qui che vogliamo ripartire, dalle persone, dai territori, offrendo uno spazio aperto e dinamico per permettere anche attività di confronto, incontri pubblici e informativi”, dichiara la deputata pentastellata Lidia Adorno.





L’Infopoint sarà dedicato all’ascolto, al confronto con la comunità con l’obiettivo di creare un collegamento costante tra i cittadini e l’attività parlamentare all’ARS.

“Vorrei che questo Infopoint fosse sentito come un luogo familiare in cui ogni cittadina e ogni cittadino possano sentirsi accolti, senza formalità e senza distanze. Ogni segnalazione, ogni proposta e ogni problema raccontato possono diventare il punto di partenza di un impegno. Perché dietro ogni richiesta ci sono persone, famiglie e bisogni che meritano attenzione».

L’apertura dell’Infopoint segna un nuovo passo nel radicamento del Movimento 5 Stelle nel territorio etneo, all’insegna della partecipazione e della cittadinanza attiva nelle comunità locali.

Luogo: Misterbianco, Via Garibaldi, 548, CATANIA, SICILIA

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