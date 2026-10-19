Il Cavaliere del lavoro Giuseppe Basile, amministratore unico di Basicem, è stato confermato presidente della sezione Metalmeccanici di Confindustria Catania per il prossimo biennio; vicepresidente è stata eletta Martina Rosa Castelli, amministratore unico di Samisud; nel direttivo è entrato anche Angelo Gruttadauria amministratore delegato di Sider Sipe S.p.A.

Tra i temi al centro del lavoro della sezione figurano il caro energia, la formazione di profili tecnici qualificati, il rafforzamento dei rapporti con l’università e l’apertura ai mercati esteri, con l’obiettivo di aprire nuove prospettive di sviluppo per le imprese associate e per il territorio.





“Sono grato a quanti hanno proposto e sostenuto la mia riconferma alla presidenza della Sezione Metalmeccanici di Confindustria Catania. Interpreto il consenso ricevuto come un attestato di stima e, soprattutto, come una responsabilità da condividere con tutti coloro che hanno contribuito al lavoro svolto in questi anni. Proseguiremo nel solco di un percorso che ha già dato risultati significativi, con la consapevolezza che le sfide che ci attendono richiedono visione, collaborazione e capacità di guardare oltre i singoli interessi. Il nostro obiettivo deve essere quello di rafforzare l’intero comparto, valorizzando il ruolo strategico della metalmeccanica per lo sviluppo economico e industriale del territorio. Il settore sta attraversando una fase di profonda trasformazione, che impone di affrontare con determinazione temi cruciali come la competitività, l’innovazione e la capacità di creare nuove opportunità di crescita.





Sfide che nessuna impresa può affrontare da sola e che richiedono una visione condivisa e un impegno comune. In questo percorso sarà fondamentale il contributo del Consiglio direttivo, al quale rivolgo il mio augurio di buon lavoro. Insieme continueremo a essere al servizio della categoria, favorendo il dialogo e il confronto e facendoci interpreti delle esigenze del comparto nel suo insieme. La forza della nostra Sezione risiede nella capacità di fare squadra, trasformando le esigenze comuni in obiettivi condivisi e gli obiettivi in risultati concreti. È con questo spirito che affronto il nuovo mandato, con l’impegno di tutelare e valorizzare il settore a 360 gradi e contribuire, attraverso il lavoro delle nostre imprese, alla crescita e al futuro industriale di Catania e del suo territorio”.

Luogo: Catania, Viale Vittorio Veneto, 109, CATANIA, CATANIA, SICILIA

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