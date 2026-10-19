A Mazara del Vallo

È rimasto in acqua per nove ore, con addosso soltanto una ciambella di salvataggio, prima che la guardia costiera lo ritrovasse vivo al largo di Mazara del Vallo. Il protagonista è un uomo di 65 anni che ieri era uscito in barca per una battuta di pesca sportiva, come faceva ogni domenica. Quando i soccorritori lo hanno raggiunto, poco dopo le 19, era in ipotermia avanzata ma ancora cosciente.

L’allarme della moglie e la barca rovesciata

A dare l’allarme è stata la moglie. Verso le 17, preoccupata perché il marito non era rientrato, ha contattato la sala operativa della Capitaneria di porto. Il cellulare del 65enne non dava risposta e dall’imbarcazione non arrivava alcun segnale.

Sono così partite le ricerche. La barca è stata trovata rovesciata e semiaffondata a tre miglia dal porto di Mazara del Vallo, e il ritrovamento ha fatto temere il peggio.

Le ricerche verso Torretta Granitola

I soccorritori hanno concentrato le ricerche nello specchio d’acqua tra il punto in cui galleggiava la barca e la zona dove l’uomo andava di solito a pescare, verso Torretta Granitola. In mare e in aria si sono mobilitati:

le unità della Capitaneria di porto;

un velivolo del servizio Sar dell’Aeronautica militare , decollato dall’aeroporto di Trapani Birgi ;

, decollato dall’aeroporto di ; una squadra di sommozzatori dei vigili del fuoco.

Con l’arrivo del buio, le possibilità di trovarlo in vita si riducevano.

Il ritrovamento al largo di Quarara

Intorno alle 19 l’equipaggio della motovedetta Cp 2092 della Capitaneria di porto ha individuato il 65enne in acqua, nel buio completo. Si trovava a circa due miglia dalla costa di Quarara, davanti a Mazara del Vallo.

Una volta a bordo, l’uomo è stato portato d’urgenza in porto. Sulla banchina lo aspettava un’ambulanza del 118, che lo ha trasferito in ospedale.

Il racconto: la barca affondata in pochi istanti

Le ore trascorse in mare le ha ricostruite lo stesso 65enne. Secondo il suo racconto, la barca ha cominciato a imbarcare acqua verso le dieci del mattino ed è affondata nel giro di pochi istanti. Non ha avuto il tempo di chiedere aiuto. Poco prima di finire in acqua, però, è riuscito a indossare una ciambella di salvataggio.