Portare le esigenze dei territori al centro del confronto politico, trasformare le criticità amministrative in proposte concrete e rafforzare il dialogo tra istituzioni e amministratori. Sono questi gli obiettivi della terza edizione di ‘Patrioti in Comune’, la manifestazione promossa dai Coordinamenti regionale, provinciale e cittadino di Fratelli d’Italia, guidati rispettivamente dall’on. Luca Sbardella, da Alberto Cardillo e da Luca Sangiorgio, insieme al Dipartimento nazionale Enti Locali, in programma sabato 24 e domenica 25 ottobre all’Airport Hotel di Catania. L’appuntamento si conferma come uno dei momenti di confronto politico e amministrativo più importanti dell’anno per Fratelli d’Italia in Sicilia.





Due giornate che vedranno la partecipazione di ministri, assessori regionali, parlamentari nazionali e regionali e decine di amministratori locali, chiamati a confrontarsi sulle questioni che incidono quotidianamente sull’attività dei Comuni e sulla qualità dei servizi offerti ai cittadini. Tra i tanti ospiti attesi, i ministri Nello Musumeci e Adolfo Urso, il responsabile nazionale dell’organizzazione di Fratelli d’Italia, l’on. Giovanni Donzelli, e la responsabile nazionale Immigrazione del partito, l’on. Sara Kelany. Numerosi saranno anche gli ospiti tecnici, dai settori pubblico e delle professioni. Nel corso della manifestazione si terrà anche un evento collaterale di ECR, promosso dall’On. Ruggero Razza volto ad avvicinare l’Europa alle realtà amministrative locali.





Il programma punta a superare la dimensione della convention politica per dare spazio alle esperienze amministrative, alle criticità riscontrate sul campo e alle proposte da portare all’attenzione dei livelli regionali e nazionali. Al centro dei lavori ci saranno i nodi della gestione comunale: bilanci, personale, organizzazione degli enti, programmazione urbanistica, sviluppo economico, sicurezza, legalità, immigrazione, infrastrutture, risorse idriche e protezione civile. Sabato 24 ottobre si chiuderà la prima giornata con una cena di lavoro articolata in tavoli tematici, pensata per favorire un confronto concreto e operativo tra i partecipanti. Ciascun iscritto potrà scegliere online il tavolo a cui prendere parte, approfondendo uno specifico ambito di interesse. Sono previsti 15 tavoli, ciascuno con un massimo di 10 partecipanti, dedicati a sicurezza urbana, ambiente, cultura e istruzione, turismo, infrastrutture, sviluppo economico e impresa, professioni, enti locali, Europa, bilancio e finanze locali, ecologia, salute, politiche giovanili, agricoltura e transizione digitale. Le idee e le proposte entreranno nel dibattito sulla piattaforma programmatica che Fratelli d’Italia presenterà agli elettori nel 2027. La prenotazione è disponibile attraverso la piattaforma www.patriotiincomune.it, dove sarà possibile selezionare il tavolo tematico di proprio interesse, fino a esaurimento dei posti disponibili.





La manifestazione si concluderà con una sintesi delle proposte emerse nel corso della due giorni e con la definizione di un’agenda di lavoro per gli amministratori locali. Non soltanto un appuntamento di partito, dunque, ma un’occasione per raccogliere istanze, condividere esperienze e individuare risposte alle sfide amministrative della Sicilia.

Luogo: CATANIA, CATANIA, SICILIA

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