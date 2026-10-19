Nella giornata di ieri, domenica 18 ottobre 2026, sono in corso di svolgimento, nel pieno rispetto del Regolamento Congressuale, le Assemblee Precongressuali Regionali della Democrazia Cristiana in Sicilia, Emilia-Romagna, Piemonte, Liguria, Puglia, Lazio, Campania e Calabria.

Un appuntamento di fondamentale importanza per la vita democratica del Partito e per il percorso di rinnovamento della sua classe dirigente.

I delegati democraticamente eletti durante le Assemblee Precongressuali Provinciali della scorsa domenica sono oggi chiamati a eleggere, attraverso le procedure previste dal Regolamento Congressuale, i delegati che parteciperanno al *XXI Congresso Nazionale della Democrazia Cristiana, in programma sabato 24 e domenica 25 ottobre 2026 presso l’Hotel Ergife di Roma.

Si tratta di un percorso congressuale che pone al centro la partecipazione degli iscritti, la rappresentanza dei territori e il rispetto delle regole democratiche.

Democrazia, trasparenza, legalità statutaria e rispetto del Regolamento Congressuale, deliberato dal Consiglio Nazionale il 29 luglio 2026, rappresentano il faro che guida la Democrazia Cristiana in questa importante fase di riorganizzazione e rilancio nazionale.





La Democrazia Cristiana intende dimostrare, attraverso i fatti e non soltanto attraverso le parole, che il rinnovamento della politica deve necessariamente partire dal rispetto delle regole, dalla partecipazione democratica e dalla valorizzazione delle competenze e delle persone.

Non possono esserci autentica democrazia e credibilità politica senza il rispetto dello Statuto, degli organismi democraticamente costituiti e delle procedure congressuali.

Il Congresso Nazionale del 24 e 25 ottobre rappresenterà un momento decisivo per costruire una nuova stagione politica, nella quale la Democrazia Cristiana possa tornare protagonista della vita pubblica italiana, forte dei propri valori, della Dottrina Sociale della Chiesa e dell’impegno di una classe dirigente rinnovata, motivata e radicata nei territori.





Le regole non sono un ostacolo alla democrazia: sono la garanzia della democrazia stessa.

È con questo spirito che la Democrazia Cristiana guarda al prossimo Congresso Nazionale, con la volontà di costruire un Partito libero, forte, partecipato e al servizio del bene comune.

Viva la Democrazia! Viva la partecipazione! Viva la Democrazia Cristiana!

W LA DC!





Giorgio Cavazzoli

Coordinatore Nazionale e Interregionale della Comunicazione

Democrazia Cristiana





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