Domenica 13 luglio, dalle ore 8:15, presso la spiaggia libera zona Cocole di Santa Tecla, si svolgerà la diciassettesima edizione di “Nuota con noi”, manifestazione amatoriale di nuoto in acque libere organizzata dall’Associazione L.I.F.E.

L’iniziativa, ormai appuntamento fisso nel calendario sportivo estivo siciliano, è aperta ad atleti con e senza disabilità ed è realizzata in collaborazione con la Federazione Italiana Nuoto Paralimpico (FINP) e il Centro Sportivo Italiano (CSI), con il patrocinio del Comune di Acireale e il supporto di numerosi sponsor.

“Nuota con noi è molto più di una gara: è un momento di festa, di partecipazione e di sensibilizzazione – dichiara Martino Florio, presidente dell’Associazione L.I.F.E. – Ogni anno, grazie all’entusiasmo degli atleti e al sostegno degli enti coinvolti, dimostriamo che lo sport è uno straordinario strumento di inclusione sociale”.





All’interno della manifestazione, si terrà anche un evento ufficiale di rilevanza regionale: la prima fase del Campionato Regionale FINP in acque libere, dedicato agli atleti paralimpici della Sicilia.

Per partecipare all’evento è necessario presentare un documento d’identità in corso di validità. La manifestazione è rivolta a nuotatori di diversa età ed esperienza, con batterie suddivise per categorie.

La giornata si concluderà con le premiazioni ufficiali e la distribuzione di gadget e premi messi a disposizione dagli sponsor, a coronamento di un evento che unisce sport, impegno civile e comunità.



Luogo: Santa Tecla, ACIREALE, CATANIA, SICILIA

