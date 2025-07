Sabato 12 luglio cala il sipario sulla prima edizione di SIC EST!, il Galà dei vini del Val di Noto organizzato da AIS Siracusa che si svolge presso il Parco Archeologico di Siracusa. Il 12 luglio la terza e ultima serata con le aziende vinicole del Sud Est e altri protagonisti dell’enogastronomia.

Alessandro Carrubba, delegato AIS per la provincia di Siracusa, nonché responsabile Concorsi per Ais Sicilia, traccia un bilancio: “Il nostro entusiasmo è grande. Siamo orgogliosi di aver inaugurato a Siracusa, in un luogo simbolo della città, un momento di promozione dei vini e dei prodotti di eccellenza del Sud Est siciliano”.

“Sic Est! non è solo una serata per vedersi e gustarsi un calice di vino di qualità – prosegue Carrubba – ma è un cambio di prospettiva che riguarda tanto la città di Siracusa che il territorio circostante, che ha tanto da raccontare, in termini di storia e cultura. E dove mettere in scena storia e cultura in un luogo magico come il Parco Archeologico che trasuda di storia e cultura?”





Il numero uno di Ais Siracusa ne approfitta per ringraziare “il direttore del Parco Archeologico Carmelo Bennardo, che ha condiviso sin dall’inizio la nostra visione per quanto riguarda questo evento, supportandoci e fornendo idee funzionali alla riuscita”.

“La soddisfazione – insiste Carrubba – sta anche nel feedback positivo che produttori e addetti ai lavori hanno fornito in queste settimane alla nostra delegazione. Il pubblico ha gradito molto e anche per la terza serata stiamo per esaurire i biglietti”.

La formula della serata finale del 12 luglio sarà la stessa: 10 produttori di vino, 1 di olio e 1 di liquore. Banchi d’assaggio e food corner allestiti nei pressi della Grotta dei Cordari e masterclass alle Latomie del Paradiso.

Con la conclusione della manifestazione si chiude anche il concorso enologico del Val di Noto che vedrà la premiazione delle ultime 10 aziende per uno dei vini in degustazione.





Previsti momenti di dibattito sul palco e un intervento da parte della Strada del Vino del Val di Noto.

Ma non solo: si parlerà durante l’evento anche del Consorzio del Pomodoro di Pachino IGP e del Consorzio della Carota Novella di Ispica IGP, altre eccellenze del Val di Noto che vanno ad impreziosire la serata.

Con la prima edizione che volge al termine il pensiero è rivolto alla prossima edizione di Sic Est!: “La prima edizione è stata molto positiva ma già sto lavorando insieme al Consiglio direttivo alla prossima edizione, che vedrà sicuramente delle novità. Novità che andranno sempre nella direzione di promuovere il territorio del Val di Noto”, conclude Alessandro Carrubba.

