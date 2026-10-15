Tocca quota dieci il Premio Castelbuono – Eccellenze e contaminazioni di castelbuonesità”. La manifestazione organizzata dall’associazione culturale Attrazione Live, con il patrocinio dell’assessorato regionale al Turismo ed il comune di Castelbuono, si appresta a celebrare il decennale con la consegna dei riconoscimenti alle realtà castelbuonesi che si sono messe particolarmente in luce. L’appuntamento è per domenica 18 ottobre, alle ore 18 alla sala Morici del Museo naturalistico Francesco Minà Palumbo, sito in piazza San Francesco 3.

“La castelbuonesità esiste ed è probabilmente il prodotto sociale e culturale di una condizione ambientale”. Così si era espresso Alfredo Mario La Grua nel suo libro “Polittico Castelbuonese” – edizioni Le Madonie 1983. E nel segno di quanto tracciato da La Grua che l’evento celebra le eccellenze del luogo.





“Un privilegio ed un onore ricevere un riconoscimento così prestigioso”. Questo il commento espresso all’unisono dai vincitori del 2026 (fra parentesi la sezione del Premio): F.C. Castelbuono (sport), Debora Marguglio (arte e spettacolo), Filippo Lupo (cultura), Mariantonietta Campo (giovane emergente), Annalisa Genchi (politica), Gruppo Giaconia (amici del paese), Vincenzo Allegra (arte del gusto), Madonie Express (attività produttive), ADV Ambulatorio e Farmacia solidali (sociale e solidarietà), Mario Cicero (personaggio dell’anno), ai quali si aggiunge il premio speciale per la centesima edizione del Giro Podistico Internazionale.

Altro momento di grande emozione sarà la consegna dei premi della borsa di studio intitolata a Gabriele Allegra, giovane prematuramente scomparso il 22 maggio del 2025, per valorizzare la creatività, la sensibilità e la capacità espressiva degli studenti delle scuole di Castelbuono, nel segno delle doti che caratterizzavano il giovane laureando in Scienze della Formazione. Vincitori del 2026 sono risultati Marta Mazzola, Antonio Sferruzza, Francesca Matassa e Leonardo Ignatti.





La manifestazione come tradizione sarà un mix celebrativo e di spettacolo. Il Premio Castelbuono 2026 ha in scaletta, come negli anni passati, la presenza di artisti eccellenze castelbuonesi che domenica sapranno dimostrare tutto il loro indiscusso valore. Ad esibirsi ci saranno il Duo Peppe e Manuela, Mariantonietta Campo e Debora Marguglio. A condurre la collaudata accoppiata Marienza Puccia e Rosario Mazzola.

E quindi l’appuntamento è per le ore 18 di domenica 18 ottobre al Museo Minà Palumbo per la decima edizione del Premio Castelbuono – Eccellenze e contaminazioni di castelbuonesità, dove le emozioni sono già sintonizzate sull’evento che celebra e dice bravi a chi, e non è di tutti i giorni, è “profeta in patria”.

Luogo: Museo naturalistico Francesco Minà Palumbo, Piazza San Francesco, 3, CASTELBUONO, PALERMO, SICILIA

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