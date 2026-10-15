Lungo i leggendari asfalti del Ponente Ligure, teatro dell’ultimo atto stagionale del Campionato Italiano Assoluto Rally Sparco, impegno per i giovani portacolori siciliani Simone Rappa e Roberto Interdonato in lizza nel prestigioso Trofeo Lancia con la Ypsilon HF Racing Rally6

Un epilogo stagionale da vivere step by step, passo dopo passo. Un banco di prova dove mettere a frutto quanto assimilato nel corso dell’annata agonistica. Con le idee ben chiare, il diciannovenne Simone Rappa affronterà il 73° Rallye Sanremo, ultimo atto del Campionato Italiano Assoluto Rally Sparco (CIAR) in scena il prossimo fine settimana sui leggendari asfalti del Ponente Ligure. Il portacolori della scuderia Island Motorsport (sempre in partnership con Tempo srl), in lizza nel prestigioso Trofeo Lancia riservato alla categoria Rally6 e rientrato prepotentemente nella lotta al titolo dopo la brillante vittoria conseguita lo scorso agosto al 20° Rally Regione Piemonte, si avvarrà del medesimo pacchetto tecnico-sportivo sin qui utilizzato, ovvero: la Ypsilon HF Racing curata dal team Sportec e gommata Michelin, nonché condivisa con l’altro valido giovane siciliano Roberto Interdonato nel ruolo di navigatore.





«Sanremo chiuderà un capitolo molto importante della mia stagione, ma allo stesso tempo sarà già parte del lavoro in vista del futuro. La gara richiede precisione, ritmo e soprattutto una grande capacità di adattamento. Le strade, per me del tutto inedite, sono tecniche e selettive e, spesso, il meteo può rendere tutto ancora più complicato. Pioggia e continui cambiamenti di grip possono modificare completamente il carattere di un tratto e obbligare a trovare rapidamente il giusto equilibrio» – ha sottolineato Rappa alla vigilia – «Ma a prescindere dalle condizioni, l’obiettivo rimarrà lo stesso: maturare altra esperienza, offrire una prestazione solida e confermare i progressi mostrati nell’arco del 2026».





La competizione aprirà i battenti nella mattinata di sabato 17 ottobre con lo shakedown, seguito dalla disputa delle prime tre prove speciali; l’indomani, invece, un programma ancor più fitto con le rimanenti otto frazioni cronometrate per un totale di 153,43 chilometri (trasferimenti esclusi). Come di consueto, ACI Sport TV (ch. 228 di Sky, 52 TivùSat) offrirà un’ampia copertura televisiva trasmettendo in diretta le fasi salienti dell’evento, nonché in streaming su Facebook e YouTube. Coinvolta anche la RAI che fornirà immagini e servizi tramite RaiSport (canale 58 del digitale terrestre) e la piattaforma RaiPlay.

Calendario Trofeo Lancia 2026 – Rally6

5/6 giugno – 44° Rally Due Valli (Ve); 3/4 luglio – XIV Rally di Roma Capitale (1^ tappa); 5 luglio – XIV Rally di Roma Capitale (2^ tappa); 1/2 agosto – 20° Rally Regione Piemonte (Cn); 17/18 ottobre -73° Rallye Sanremo (Im).

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