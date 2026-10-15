Nuovi strumenti e servizi per migliorare la gestione dei rifiuti e la pulizia del territorio. L’amministrazione comunale di Fiumefreddo di Sicilia annuncia l’avvio, da lunedì 19 ottobre, della distribuzione dei mastelli a tutti i cittadini e, parallelamente, la sperimentazione del servizio di ‘netturbino di quartiere’, pensato per garantire una presenza più capillare nelle diverse zone del paese. La distribuzione dei mastelli si svolgerà in piazza del Bacio, secondo un calendario organizzato in base alla lettera iniziale del cognome. Nella prima settimana, da lunedì 19 a venerdì 23 ottobre, potranno ritirare i mastelli i cittadini con cognome dalla A alla L; nella settimana successiva, da lunedì 26 a venerdì 30 ottobre, sarà invece il turno di quelli con cognome dalla M alla Z. Il ritiro sarà possibile le mattine, dalle 8.30 alle 12, mentre il giovedì sarà prevista una distribuzione pomeridiana, dalle 15 alle 18. Per ritirare i mastelli sarà necessario presentarsi muniti di carta d’identità.





Contestualmente, il Comune ha avviato in via sperimentale, per la durata di un mese, il nuovo servizio di ‘netturbino di quartiere’, con l’obiettivo di migliorare il decoro urbano e intervenire con maggiore tempestività sulle piccole criticità quotidiane. Il territorio è stato suddiviso in tre macro-zone, ciascuna affidata a un operatore incaricato di monitorare le condizioni delle strade e degli spazi pubblici, segnalare eventuali microdiscariche, effettuare operazioni di spazzamento e piccoli interventi di pulizia.





Il servizio sarà svolto nel pomeriggio, con passaggi nei diversi quartieri tre volte a settimana. Gli operatori provvederanno a raccogliere e differenziare eventuali sacchetti abbandonati, carte e altri rifiuti presenti sul territorio e segnaleranno tempestivamente le situazioni che richiedono interventi straordinari. Al termine del mese di sperimentazione, l’amministrazione valuterà i risultati ottenuti e i benefici prodotti in termini di pulizia e gestione dei rifiuti, considerando la possibilità di potenziare il servizio qualora l’iniziativa dovesse dimostrarsi efficace.





“Stiamo lavorando su più fronti per migliorare concretamente la pulizia del nostro paese e rendere il servizio di raccolta dei rifiuti sempre più efficiente – dichiara l’assessore all’Ambiente Antonio Giuliano – La distribuzione dei mastelli rappresenta un passaggio importante per coinvolgere tutti i cittadini e favorire una gestione corretta dei rifiuti. Con il netturbino di quartiere, invece, vogliamo garantire una presenza più costante nelle diverse zone del paese, intervenendo sulle piccole criticità quotidiane e individuando tempestivamente le situazioni che richiedono un’azione specifica.





Abbiamo scelto di avviare il nuovo servizio in via sperimentale per un mese, così da verificarne sul campo i risultati. Se l’iniziativa darà i benefici sperati, valuteremo come potenziarla ulteriormente. L’obiettivo è migliorare la pulizia delle strade, contrastare l’abbandono dei rifiuti e offrire un servizio sempre più attento alle esigenze dei cittadini. Per raggiungere questi traguardi, però – conclude – è fondamentale anche la collaborazione di tutti: il decoro del nostro paese è una responsabilità condivisa”.

Luogo: FIUMEFREDDO DI SICILIA, CATANIA, SICILIA

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