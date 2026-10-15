L’editoria siciliana conquista l’Europa

Il progetto non nasce dal nulla, ma affonda le radici in un legame che la casa editrice di Barrafranca coltiva da oltre quindici anni, grazie a una presenza fissa al Malta Book Festival e alla pubblicazione in italiano di importanti autori maltesi.

L’evento del 6 novembre segnerà la chiusura della stagione 2025-2026, che ha visto la Sicilia come assoluta protagonista. Il tour dei libri cardine di questa edizione – tra cui spicca Exit Queen – Scacco alla Regina di Marco Ubezio e Francesco Spartà – è partito proprio dalle piazze culturali di Palermo e Catania, prima di risalire la penisola toccando Napoli, Roma, Firenze e il Salone Internazionale del Libro di Torino, per poi fare ritorno nel Mediterraneo.