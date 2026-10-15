La storica casa editrice di Barrafranca celebra quarant’anni di attività a La Valletta con il progetto “Ponti di Cultura nel Mediterraneo”, portando la lingua e le tradizioni dell’isola oltre i confini nazionali.
L’editoria siciliana conquista l’Europa
Il progetto non nasce dal nulla, ma affonda le radici in un legame che la casa editrice di Barrafranca coltiva da oltre quindici anni, grazie a una presenza fissa al Malta Book Festival e alla pubblicazione in italiano di importanti autori maltesi.
L’evento del 6 novembre segnerà la chiusura della stagione 2025-2026, che ha visto la Sicilia come assoluta protagonista. Il tour dei libri cardine di questa edizione – tra cui spicca Exit Queen – Scacco alla Regina di Marco Ubezio e Francesco Spartà – è partito proprio dalle piazze culturali di Palermo e Catania, prima di risalire la penisola toccando Napoli, Roma, Firenze e il Salone Internazionale del Libro di Torino, per poi fare ritorno nel Mediterraneo.
“Ponti di Cultura nel Mediterraneo è nato per dare continuità a un legame che tra Italia e Malta esiste da secoli. Ogni anno un autore maltese attraversa l’Italia e un autore italiano arriva a Malta, e intorno ai loro libri si incontrano istituzioni, scuole e lettori dei due Paesi. È il nostro modo di intendere l’editoria, e festeggiare così i quarant’anni della casa editrice ci rende particolarmente orgogliosi” dice Salvo Bonfirraro
La nuova sfida: tradurre la giustizia
Accanto alla celebrazione delle eccellenze italiane e siciliane, la serata darà il via alla nuova stagione letteraria con un’anteprima assoluta: Sia scritta la tua volontà del giornalista Karl Schembri, romanzo vincitore del Premio Nazionale del Libro 2026 di Malta.
Il libro, tradotto dal maltese da Adrian Stivala e presentato da Matthew Vella, affronta il tema drammatico e potente degli abusi nel clero e del silenzio che ne consegue. L’opera inizierà il suo viaggio europeo partendo proprio da Malta per arrivare in Italia, dove nei prossimi mesi le sarà affiancato un titolo italiano. Durante la stessa serata verranno inoltre premiati i giovani studenti del concorso Italiano Vivo – Malta, che quest’anno si sono cimentati nella scrittura in lingua italiana sul tema “Una mossa coraggiosa”.
La lingua e le tradizioni siciliane al Malta Book Festival
La centralità della Sicilia sarà ancora più evidente nei giorni successivi. Dal 4 all’8 novembre, Bonfirraro Editore esporrà le sue novità al Malta Book Festival. Sabato 7 novembre, alle ore 17, lo stand della casa editrice si trasformerà in un palcoscenico per il reading teatrale “Sutta la Cruci”, interpretato interamente in lingua siciliana dall’attore Francesco Daniele Miceli e tratto dai volumi Pasqua in Sicilia e L’anima di una città.
Domenica 8 novembre alle ore 11 sarà invece dedicata ai più piccoli, con il reading in italiano “Nel mondo delle fiabe”, tra letture, musica e burattini. La rassegna si chiuderà mescolando ancora una volta le culture dei due Paesi grazie al rinfresco curato dal ristorante Marrobbio, a coronamento di un ponte culturale che dimostra come la Sicilia continui a essere il vero centro culturale e letterario del Mediterraneo.
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