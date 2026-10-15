Nadia Kibout e il teatro di “Lampedusa Beach” tra i protagonisti della puntata di “Da Nord a Sud Il Mediterraneo” su Rai 3

di Press Service

15/10/2026

DOMENICA 18 ottobre 11,25 RAI3

“da Nord a Sud Il MEDITERRANEO”

In questa puntata il reportage dell’unica troupe televisiva presente nella zona gialla a sud del Libano. Tra truppe Onu, le distruzioni della guerra dopo l’invasione di Israele e le polemiche sugli Hezbollah.

Poi in Marocco in una scuola d’eccellenza a Casablanca che insegna i mestieri dell’aeronautica. E’ anche un punto di riferimento per 150 aziende del settore.

Visiteremo quindi una mostra sui terremoti d’Italia per conoscere gli strumenti e gli studi compiuti sinora per provare a prevenire i danni. L’esposizione a Bagnoli in una delle zone più a rischio.





Parleremo con l’attrice e regista Nadia Kibout. E’ nata in Francia da genitori algerini e vive in Basilicata. Ha portato sul palcoscenico lo spettacolo Lampedusa Beach.

Torneremo infine in una delle baie più suggestive della Corsica per un progetto di ricostruzione delle piantagioni di posidonia danneggiate dalle barche.

Ritornano in questo ciclo anche gli #storyboard, immagini ed interviste sugli eventi delle ultime ore nel Mediterraneo. Dall’arte al folklore, dalle manifestazioni alle feste tradizionali.

“da Nord a Sud / il Mediterraneo” è una rubrica della Tgr. Direttore Roberto Pacchetti, vicedirettore Roberto Gueli, caporedattore della Tgr Sicilia Giuseppe Ardica.

La rubrica è curata da Rino Cascio, grafica ed edizione di Emanuele Guida. Ha collaborato Nicola Alosi

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