Secondo appuntamento con la sezione dedicata ai libri del Capo Rasocolmo Summer Fest 2023, curata dalla giovane e tutta al femminile casa editrice catanese “Nous editrice”. Appuntamento con la poesia domenica 16 alle 18.30, alla Tenuta Rasocolmo di Piano Torre a Messina, con “Tace l’umano” di Iolanda Cuscunà. A dialogare con l’autrice Marietta Salvo, messinese doc, vincitrice per la Poesia del Premio Internazionale di Letteratura “Eugenio Montale” nel 1989. La Salvo ha pubblicato con la casa editrice Scheiwiller la silloge poetica Aritmie nel 1989 e nel 1993 esce per Il Girasole Edizioni la raccolta poetica dal titolo L’insano gesto. Nel 1999 esce il volume Il senso del racconto, Perap Edizioni. Ha collaborato negli anni alle pagine culturali de «L’Ora» e della «Gazzetta del Sud». Nel 2021 pubblica la raccolta Vascello fantasma, Perrone editore.

“Tace l’umano” è il libro di esordio di Iolanda Cuscunà. “Un esordio – come spiega la scrittrice e giornalista Giovanna Giordano nella prefazione – che brucia come stille di lava, una poesia materica e sinuosa, grembo che accoglie senza giudicare e come grembo risale all’origine: radici, lingua, terra, sangue e solitudine e frastuono.”

Iolanda Cuscuná nasce a Catania, dove vive e lavora. Dopo una laurea in Filosofia ha scelto d’intraprendere il mestiere di libraia e così vive circondata da un universo di carta. La poesia la ha incontrata adolescente e da allora non l’ha più abbandonata. Legge e scrive.

Like this: Like Loading...

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.