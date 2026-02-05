A Santa Teresa Riva, alle 18.30, lo spettacolo con Agnese Fallongo e Tiziano Caputo citato anche da Rosario Fiorello ne “La Pennicanza” su Rai Radio2. Una narrazione teatrale che attraversa i dialetti – Veneto, Siciliano, Laziale – e dà voce ai sentimenti di tre età differenti: una fanciulla, una donna e un’anziana.

Persino Fiorello, nella sua striscia giornaliera “La Pennicanza” su Rai Radio2, ha voluto citare Agnese Fallongo e Tiziano Caputo con la loro drammaturgia “Letizia va alla guerra” dicendo: “Una favola, mi sono commosso”.

Un’emozione che potranno rivivere anche gli spettatori del Nuovo Teatro Val d’Agrò, a Santa Teresa Riva (ME), dove “Letizia va alla guerra”, con la regia di Adriano Evangelisti, è in programma domenica 8 febbraio, per il cartellone curato da Cettina Sciacca. L’appuntamento come sempre per le 18.30.

Ma qual è il soggetto di questo racconto tragicomico? Sulla scena – una e trina – è Agnese Fallongo – autrice della drammaturgia – che indossa i panni delle tre “Letizie” nell’Italia del secolo scorso, fra le due guerre mondiali.

Una narrazione che, tra comicità e commozione, attraversa i dialetti – provengono dal Veneto, dalla Sicilia e dal Lazio – e dà voce ai sentimenti di tre età differenti: una fanciulla, una donna e un’anziana.

La prima Letizia è una giovane sposa, partita dalla Sicilia per il fronte carnico nella speranza di ritrovare suo marito Michele. La seconda Letizia, invece, è un’orfanella cresciuta dalle suore e finita ad esercitare il mestiere più antico del mondo.

Infine Suor Letizia, un’anziana sorella dalle origini venete e dai modi bruschi che riunirà i destini delle tre protagoniste. Musiche e canzoni popolari sono eseguite dal vivo da Tiziano Caputo. Una produzione Teatro de Gli incamminati in collaborazione con Are Creazione e Spettacolo.

Biglietti al botteghino, intero 20 euro, ridotto 15 euro (under 18 anni). Prenotazioni: tel. 339.2727905 o scrivendo a cettinasciacca@alice.it;

La stagione 2025/26 del Nuovo Teatro Val d’Agrò è prodotta da Sikilia con il sostegno del Comune di Santa Teresa Riva e in collaborazione con Rete Latitudini e FITA.





