Campionato Italiano Gran Turismo Endurance – Categoria PROAM

DOMENICA SI CORRE L’ULTIMA TAPPA DEL GT ENDURANCE: A MONZA IL TEAM EBIMOTORS VUOLE IL PODIO

Venerdì prove libere, sabato prove ufficiali. Domenica la gara: start ore 11,25

MONZA – All’Autodromo Nazionale di Monza, domenica 27 ottobre andrà in scena l’ultima prova della stagione per il Campionato Italiano Gran Turismo Endurance. Il Team Ebimotors a bordo della Porsche 992 GT3 Cup nella categoria PROAM va a caccia di un podio per chiudere il 2024 in grande spolvero. Si tratta della tappa finale del GT italiano Endurance: per l’assegnazione dei titoli, si decide tutto domenica. L’equipaggio composto dai siciliani Giuseppe Nicolosi e Davide Di Benedetto, e dal lombardo Daniele Cazzaniga, nonostante non abbia avuto la possibilità di avere dei test è pronto. Niente si vuole lasciare al caso, c’è la voglia di chiudere con una grande prova.

Il programma della tre giorni è fitto di appuntamenti. Si comincia venerdì 25 ottobre con le prove libere, sabato 26 ottobre le prove ufficialiche valgono da qualifiche dalle 16 in poi, e poi domenica lo start alla gara dalle 11,25 (durata 180’).

«La sosta ci è servita per analizzare tutto ciò che in queste settimane ci ha frenato – ha dichiarato Giuseppe Nicolosi – Ci saranno in gara 3 Porsche della nostra categoria PROAM e altre 4 nella categoria AM. Siamo pronti a lottare per il podio. Insieme a tutti i componenti del nostro team abbiamo corretto alcuni aspetti strategici e tecnici e adesso crediamo di poter essere più veloci in pista. Il feeling con l’autovettura è buono, e siamo convinti di poter svolgere una gara di altissimo profilo. Vogliamo regalare una grande gioia ai nostri tifosi e ai nostri sponsor».

Like this: Like Loading...

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.